الاقتصاد

صندوق النقد يحذر من انهيار ثانٍ لأسواق الأسهم والأصول عالية المخاطر

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:33 مساءً, 26 يونيو 2020 م

المناطق - الرايض

حذر صندوق النقد الدولي، من أن أسواق الأسهم والأصول عالية المخاطر، قد تشهد انهياراً ثانياً في حال استمر تفشي فيروس وصاحب ذلك فرض إغلاقات شاملة للاقتصاد.
وقال تقرير صادر عن الصندوق اليوم: إن الانفصال الذي نشأ بين أسواق المال والتوقعات الاقتصادية، قد يثير خطر حدوث تصحيح آخر في أسعار الأصول عالية المخاطر، مشيراً إلى أنه قد ينتج عن التصحيح، ركود أعمق وأطول من التوقعات الحالية أو موجة ثانية للفيروس أو إعادة فرض إجراءات احتوائه.
وأعرب التقرير عن مخاوف من أن يصاب الاقتصاد بالتراجع، في حال طالت الأزمة مما قد يزيد من البطالة واحتمالات الإفلاس.

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