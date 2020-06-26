شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر اليورو اليوم الجمعة 26-6-2020..ويسجل 18.01 جنيه بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 26-6-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعره فى البنك المركزى المصرى 18.05 جنيه للشراء، و 18.17 جنيه للبيع، مقابل 18.17 جنيه للشراء، و 18.29 جنيه للبيع، في بداية تعاملات أمس.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.05 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.05 جنيه للشراء.

18.17 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.01 جنيه للشراء.

18.24 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر18.01جنيه للشراء.

18.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.08 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.08 جنيه للشراء.

18.38 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.04 جنيه للشراء.

18.26 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.12 جنيه للشراء.

18.26 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.00 جنيه للشراء.

18.25 جنيه للبيع.

أعلن البنك المركزي الأوروبي مؤخرا في تقييم سنوي لليورو إن العملة شكلت 20.5% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في نهاية العام الماضي، ارتفاعا من 20.3 % قبل عام، في حين انخفضت حصتها في أوراق الديون الدولية القائمة إلى 22.1% من 22.4%.

اليورو هي العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.