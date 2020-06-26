شكرا لقرائتكم خبر عن إير فرانس-كيه.إل.إم: حزمة مساعدة كيه.إل.إم ستبلغ 3.4 مليار يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إير فرانس-كيه.إل.إم على موقعها الإلكتروني إن وحدتها التابعة كيه.إل.إم ستتلقى حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3.4 مليار يورو "للتغلب على الأزمة والاستعداد للمستقبل".

وجرى نشر هذا العنوان على الموقع الإلكتروني لمجموعة إير فرانس-كيه.إل.إم لكن البيان الصحفي الملحق بالعنوان لم يكن من الممكن الوصول إليه.

كانت وزارة المالية الهولندية قالت إنها ستؤكد تفاصيل حزمة إنقاذ مالي تتراوح بين ملياري يورو وأربعة مليارات يورو لكيه.إل.إم اليوم الجمعة. وكانت رويترز أول من أورد نبأ الرقم البالغ 3.4 مليار يورو في وقت سابق أمس الخميس نقلا عن مصادر مطلعة.