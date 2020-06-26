شكرا لقرائتكم خبر عن أزاي تشحن رصيد موبايلك بعد إلغاء كروت الشحن فئات 50 و 100 جنيه؟..خبير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد شريف عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين بجهاز تنظيم الاتصالات، تعليقاً على وقف طباعة كروت الشحن فئة 50 جنيه وما فوقها، إن القرار يأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي بمختلف المجالات، وجزء منها تشجيع المدفوعات غير النقدية لذا تم تأسيس المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية منذ 3 سنوات للمساهمة في زيادة اعتماد المصريين على المدفوعات غير النقدية في تعاملاتهم اليومية، وعلى رأس التعاملات هي كروت شحن المحمول مسبقة الدفع، ويمثلون نسبة تصل ما بين 80 إلى 90% من إجمالي عملاء المحمول، ما يشير إلى كم ضخم من التعاملات التي تتم على كروت الشحن لذا من المنطقي النظر على هذه الجزئية وهذا النشاط.

وأضاف شريف، لـ"الخليج 365"، أن القرار سيطبق اعتبارا من نفاذ الكروت الموجودة حاليا لدى التجار لاستخدام وسائل غير نقدية لأرصدة الشحن في هذه الفئات، مشيراً إلى أن شركات المحمول ستقدم مميزات إلى المشتركين لتحفيزهم لاستخدام وسائل غير نقدية لشحن ارصدتهم منها دقائق وميجابايت مجانية تختلف بحسب كل شركة.

وأشار إلى أن البدء بوقف طبع هذه الفئات من الكروت قد يرجع لكونها الأعلى سعراً خاصة أن التكلفة الإلكترونية لهذه الفئات أقل من رسوم كارت 10 جنيهات على سبيل المثال، موضحا أن القرار سيطبق على باقي فئات كروت الشحن الأقل من 50 جنيه ولكن بشكل تدريجي.

وذكر الشريف الذي شغل منصب مساعد وزير الاتصالات الأسبق، أن شحن أرصدة المحمول عبر وسائل غير تقليدية مثل ما يعرف بالشحن على الطاير هي الأعلى مقارنة بالكروت التقليدية.

وفئات كروت الشحن التقليدية هي كارت 10 جنيه و 20 جنيه و 25 جنيه و 50 جنيه 100 جنيه و 200 جنيه.

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ويصل حجم الإشتراكات 95.70 مليون فى يناير 2020، مقارنة بنحو 93.43 فى يناير 2019 و 95.34 فى ديسمبر 2019.

فيما وصل عدد مستخدمو الإنترنت عن طريق المحمول إلي 42.30 مليون بنهاية يناير 2020 مقارنة ب39 مليون مستخدم فى ديسمبر 2019، و 34.13 فى يناير 2019، فينا وصل مستخدمو اليو اس بى مودم إلي 3.61 مليون بنهاية يناير 2020، مقارنة ب 3.60 مليون فى ديسمبر 2019 و 3.15 مليون فى يناير 2020.

وبلغ مشتركوا الإنترنت الثابت نحو 7.24 مليون اشتراك بنهاية يناير 2020، مقارنة ب 7.30 مليون فى ديسمبر 2019 و 6.62 مليون فى يناير 2019.

وفي عام 2019، بلغت مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إجمالي الناتج المحلي المصري 93.4 مليار جنيه مصري (ما يقرب من 4% من إجمالي الناتج المحلي) بزيادة قدرها 14.3 نقطة مئوية مقارنة بعام 2018.