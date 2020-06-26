شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة.. يسجل 16.10 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة، 26-6-2020، استقرارا أمام الجنيه المصرى في البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، حيث استقر سعره عند 16.10 جنيه للشراء، 16.20 جنيه للبيع فى البنك الأهلى المصرى، وفى بنك عوده عند 16.12 جنيه للشراء، 16.22 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى16.11 جنيه للشراء.

16.21 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى16.10 جنيه للشراء.

16.20 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 16.10 جنيه للشراء. 16.20 جنيه للبيع .





سعر الدولار فى بنك القاهرة16.12 جنيه للشراء.

16.22 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى16.12 جنيه للشراء.

16.22 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib16.12 جنيه للشراء.

16.22 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية16.11 جنيه للشراء جنيه.

16.21 جنيه للبيع جنيه.





سعر الدولار فى بنك عودة16.12 جنيه للشراء جنيه.

16.22 جنيه للبيع جنيه.

أعلن البنك المركزي مؤخرا، أن رصيد احتياطي النقد الأجنبي بلغ نحو 37.037 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي مقابل نحو 40.108 مليار دولار بنهاية مارس، حيث تم استخدم حوالي 3.1 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الدولي خلال شهر أبريل الماضي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الإستراتيجية، بالإضافة إلى سداد التزامات دولية خاصة بالمديونية الخارجية للدولة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، والتي تضمنت استحقاق سندات دولية بقيمة مليار دولار، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.