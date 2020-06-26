شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو بصدد تحقيق مكسب أسبوعي بفضل البيانات الإيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي بعد يومين من الخسارة ، مع تأكيد رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد " على استخدام كل الأدوات المالية والنقدية لدعم اقتصاد المنطقة الموحدة ،وعملة أوروبا بصدد تحقيق مكسب أسبوعي ، بفضل البيانات الصادرة فى وقت سابق من هذا الأسبوع ،والتي أظهرت أن الأنشطة الصناعية والخدمية الأوروبية تتعافي بأفضل من التوقعات ، عقب تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.1229$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1215 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1204$.

فقد اليورو بالأمس نسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بسبب ارتفاع المخاطر بالأسواق ونشاط عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

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قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد " يوم الجمعة لا جدال بأن علينا استخدام كل الأدوات المالية والنقدية لدعم الاقتصاد لتجاوز تداعيات جائحة كورونا.

وأضافت لاجارد ،أعتقد أن أسوأ ما فى الأزمة الحالية أصبح خلفنا ،لكن عمليات التعافي الاقتصادي ستكون معقدة ،وإنه سيكون هناك ارتفاع كبير فى الديون التي يجب سدادها فى المستقبل.

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" حتى الآن ارتفاعا بنسبة 0.5% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل البيانات الإيجابية الصادرة فى وقت سابق من هذا الأسبوع.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن الأنشطة الصناعية والخدمية الأوروبية تتعافي بأفضل من التوقعات ، عقب تخفيف عقود العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا ، الأمر الذي عزز آمال أن الاقتصاد الأوروبي يسترد نشاطه بسرعة متجاوزا الأضرار الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي.