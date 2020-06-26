شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان ترتفع مقتفية أثر وول ستريت والبنوك تربح مع تخفيف أمريكى للقواعد التنظيمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتعشت الأسهم اليابانية اليوم الجمعة، إذ اقتفت أثر مكاسب حققتها وول ستريت أمس، فيما قادت البنوك موجة الارتفاع في كلا السوقين، بعد أن خفف قرار صادر عن الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة المخاوف بشأن قفزة سريعة في أعداد الإصابات الجديد بكوفيد-19.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 1.1 % إلى 22512.08 نقطة، ليتعافى من أدنى مستوى إغلاق في أسبوع ونصف الأسبوع والذي بلغه في الجلسة السابقة. وفي الأسبوع، حقق المؤشر مكاسب طفيفة بنسبة 0.1 %.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مرتفعة أمس الخميس، فيما صعدت أسهم البنوك بعد أن كشفت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة عن قوانين جديدة من شأنها تيسير عمل البنوك الكبيرة التي تمارس تداولات وتملك محافظ استثمارية معقدة. وساهم ذلك في تبديد أثر مخاوف المستثمرين بشأن زيادة مثيرة للقلق في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.

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ولحقت أسهم البنوك المدرجة في طوكيو بموجة التفاؤل لترتفع أيضا، فيما زادت أسهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ومجموعة ميزوهو المالية بما يتراوح بين 1.3 % و1.7 %.

وتقدم سهم مجموعة سوفت بنك ذو الثقل على المؤشر نيكي 3% بعد أن قالت شركة التكنولوجيا العملاقة بعد إغلاق السوق أمس الخميس إنها ستعيد شراء 5.75% من أسهمها بقيمة 500 مليار ين (4.7 مليار دولار) حتى 31 مارس 2021.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا بالمئة إلى 1577.37 نقطة، فيما أغلقت مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 على ارتفاع باستثناء ثلاثة مؤشرات.

وكانت شركات الأوراق المالية والبنوك وشركات أخرى مقدمة للخدمات المالية من بين الأفضل أداء بين مؤشرات القطاعات الفرعية.