شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الفضة أعلى حاجز 18$ للأونصة متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة أسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتدادها من الأعلى لها منذ 11 من حزيران/يونيو للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات، ولتعد بصدد استأنف خسائرها الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في ثلاثة أسابيع متغاضية عن الاستقرار السلبي مؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي ووسط الآمال في المزيد من التحفيز لمواجهة التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا.

في تمام الساعة 05:23 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر المقبل 0.22% لتتداول حالياً عند 18.04$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 18.08$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 18.05$ للأوتصة بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 97.33 مقارنة بالافتتاحية عند 97.35.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس ارتفاع الإنفاق الشخصي 8.9% مقابل تراجع 13.6% في نيسان/أبريل الماضي، بينما قد نشهد تراجع الدخل الشخصي إلى 6.0% مقابل ارتفاع 10.5% في نيسان/أبريل، في حين قد توضح قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري الثبات عند مستويات الصفر مقابل تراجع 0.4% في نيسان/أبريل.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 79.1 مقارنة باتساع عند ما قيمته 78.9 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند ما قيمته 72.3 في أيار/مايو الماضي، وذلك مع صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لشهر حزيران/يونيو لعام واحد ولخمسة أعوام.

بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين قي الوقت الراهن لاعتماد المصارف المركزية العالمية وحكومات الدول عالمياً للمزيد من التحفيز وبالأخص عقب ارتفاع أعداد الحالات المصابة بالفيروس التاجي مؤخراً من جديد بشكل ملحوظ، الأمر الذي ينذر بموجة ثانية من تفشي جائحة كورونا، ونود الإشارة، لكون منظمة الصحة العالمية أفادت في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن تفشي الفيروس التاجي لم يصل إلى ذروته بعد.

وفي نفس السياق، تابعنا بالأمس تأكيد المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم على أن تفشي كورونا يزداد سوء عالمياً بالرغم من انحساره في أوروبا، مع أفادته بأن الإصابات بالفيروس قد تصل إلى 10 ملايين وأن عدد الوفيات قد يصل إلى 500 ألف الأسبوع المقبل، مضيفاً أنه عند انتهاء الوباء ينبغي إلا يعود العالم لوضعه السابق وأنه يتعين تأسيس وضع جديد أكثر عدالة ومراعاة للبيئة ويساعد في التصدي للتغير المناخي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون بمعاقبة الصين بسبب الحكم الذاتي في مدينة هونج كونج، وجاء ذلك بالتزامن مع توجيه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو انتقادات لسياسة الإقراض الصينية للدول الأفريقية لكونها تتسبب في ارتفاع مستويات الديون والتي تعجز الدول عن سدادها، مضيفاً بأن الصين أكبر دائن للحكومات الأفريقية في الوقت الراهن.

وأفاد وزير الخارجية الأمريكي بومبيو بأن معظم مساعدات بلاده تأني في صورة منح وليست قروض وتهدف على حد تعبيره لتعزيز التنمية الاقتصادية في مخلف الدول، وتوالي التصعيد من قبل واشنطون مع أعرب المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو عن كون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض تعريفات جمركية انتقامية على الصين في حالة عدم قيام الأخيرة بشراء عدد كافي من السلع الأمريكية وبالأخص كركند البحر الأمريكي.

ونوه المستشار التجاري للبيت الأبيض نافارو لكون الرئيس الامريكي ترامب قام بتوجيه الممثل التجاري لبلاده لمراقبة مشتريات الصين من السلع في المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري لكي يقوم بفرض التعريفات الجمركية عند الحاجة، وجاء ذلك، عقب ساعات من توقيع الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين الأربعاء الماضي على إعلان لحماية صناعة كركند البحر في الولايات المتحدة.

ويذكر أن الإعلام الصيني تطرق في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطون وبكين ليست الأزمة الوحيدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي تحتاج إلى الكثير من الجهود لحلها والعمل على إزالة الشكوك والمخاوف المتعلقة بها، مع الإشارة أنه يتوجب على الإدارة الأمريكية أن تعيد تفكيرها في جميع ساحات المعارك التي فتحتها ضد الصين في الأشهر الأخيرة.

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ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي ترامب أعرب مطلع هذا الأسبوع عبر حسابه الرسمي على تويتر بأن "صفقة التجارية الصينية سليمة تماماً. نأمل أن يستمروا في الالتزام بشروط الاتفاقية!"، مما أشار آنذاك لكون المرحلة الأولى من الصفقة التجارية التي تم التوصل إليها في مطلع هذا العام بين أكبر دولتان اقتصادياً وصناعياً في العالم لا تزال قائمة وعكس تخفيف نسبي في حدت التصعيد القائم بين واشنطون وبكين خلال الآونة الأخيرة.

وجاءت تغريده الرئيس الأمريكي ترامب عقب ساعات من رد مستشار البيت الأبيض بيتر نافارو الاثنين الماضي على سؤال مارثا كالوم في شبكة فوكس الإخبارية "هل تعتقد بأن الرئيس نوعاً ما–أعني، من الواضح أنه أراد حقاً التمسك بهذه الصفقة التجارية قد الإمكان وأراد منهم أن يقوا بالوقود، لأنه تم إحراز تقدم في تلك الصفقة ولكن بالنظر إلى ما حدث وجميع الأشياء التي ذكرتها للتو هل انتهي الأمر؟" رد نافارو "انتهي نعم".

كما أفاد نافارو لفوكس إن "نقطة التحول" جاءت بعد إدراك بلاده لتفشي فيروس كورونا في الصين مع زعمه بأن الإدارة الأمريكية لم تسمع عن الفيروس التاجي إلا بعد توقيع الاتفاق التجاري بين واشنطون وبكين في 15 من كانون الثاني/يناير، وتلى ذلك أفادته في حديث لاحق لشبكة إن بي سي "كنت اتحدث ببساطة عن انعدام الثقة التي لدينا الآن حيال الحزب الشيوعي الصيني بعد أن كذبوا حول أصول فيروس الصين وخادعوا العالم حول الوباء".

وأكد نافارو في حديثه لشبكة إن بي سي على أن تعليقاته السابقة لشبكة فوكس "لا علاقة لها بالصفقة التجارية على الإطلاق" وأن الصفقة بين واشنطون وبكين لا تزال قائمة مصرحاً "المرحلة الأولى لا تزال في مكانها" و"نحن نحاول تنفيذ ذلك"، بخلاف ذلك، تابعنا أيضا بالاثنين أعرب المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو بأن لا توجد "الموجة الثانية" من تفشي كورونا في بلاده وأنه لا يتوقع حدوث إغلاق مرة أخرى في أمريكا.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي ترامب أعرب الثلاثاء الماضي عبر تويتر بأن أعداد الإصابات بفيروس كورونا مرتفعة في أمريكا بسبب زيادة أعداد الاختبارات التي تجرى في بلاده، وأنه إذا تم تقليل أعداد الاختبارات، فسوف تتناقص أعداد الإصابات بشكل ملحوظ، ويذكر أنه رجح مسبقاً بأن أزمة جائحة كورونا في أمريكا اقتربت من نهايتها، معرباً أيضا آنذاك عن كون اختبارات الكشف مبالغ فيها وأدت إلى زيادة عدد الحالات المصابة بهذا الفيروس.

هذا ونوه المستشار الصحي للبيت الأبيض الدكتور أنتوني فوسي أيضا الثلاثاء الماضي ضمن شهادته في جلسة استماع أمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب عن كونه "قلق للغاية" إزاء ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا في بلاده والتي "تعكس زيادة الانتشار في المجتمع"، محذراً من كون فيروس كورونا لا يأخذ عطلة صيفية، ومع ذلك نوه لكون الدول التي تتزايد فيها حالات تفشي الفيروس التاجي قد لا تحتاج إلى "إغلاق تام".

بخلاف ذلك، تابعنا الأربعاء التقرير التي تطرقت لكون البيت الأبيض يفكر في فرض رسوم جمركية جديدة على صادرات بقيمة 3.1$ مليار من فرنسا، ألمانيا، أسبانيا والمملكة المتحدة، وأن الممثل التجاري الأمريكي يريد فرض تعريفات جديدة ويزيد الرسوم على منتجات أوروبية تستوردها بلاده من الاتحاد الأوروبي، وجاء ذلك بالتزامن مع مناقشة الاتحاد إذا ما كان سيغلق الباب أمام المسافرين الأمريكيين هذا الصيف بسبب تفشي كورونا في أمريكا.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا الأربعاء كشف صندوق النقد الدولي عن مراجعة لتوقعاته حيال الأوضاع الاقتصادية والتي أفاد من خلالها بأن جائحة فيروس كورونا أصابت الاستهلاك العالمي بصورة فاقت التوقعات وأنه يتوقع انكماش الاقتصاد العالمي 4.9% خلال العام الجاري 2020 مقارنة بتوقعاته السابقة في نيسان/أبريل بانكماش 3%، وسط توقعاته بانكماش الاقتصاد الأمريكي بنحو 8% واقتصاديات منطقة اليورو 10.2%.

ونود الإشارة، لكون صندوق النقد الدولي أبقى في مراجعة حزيران/يونيو على توقعاته السابقة في نيسان/أبريل بأن يكون الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم هو الاقتصاد الوحيد الذي سيحافظ على معدلات نمو إيجابية خلال 2020، مع العلم، أن الصندوق خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 1% مقارنة بنمو 1.2%، وخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل 2021 إلى 5.4% مقابل 5.8%. في نيسان/أبريل.

وأفاد صندوق النقد الدولي بأن الانخفاض المستمر في النشاط الاقتصاد بسبب التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا عالمياً يمكن أن تؤدي إلى المزيد من التقلبات في أوضاع الأعمال والشركات، ما قد يدفع بعض الدول والشركات إلى أزمات الديون، موضحاً أنه سيكون هناك حاجة إلى المزيد من الاجراءات لاحتواء الضرر الاقتصاد الناجم عن الفيروس التاجي، مضيفاً أن إيجاد لقاح لكورونا قد يكون فعل في دعم النمو الاقتصاد.

وجاء ذلك عقب ساعات من أعرب المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا الثلاثاء عن توقعاتها بأن يكون الركود العالمي أسوء من التوقعات الأولية للعام الجاري، وأن التعافي الاقتصادي خلال العام المقبل سيكون بطيء وبالأخص مع استمرار تفشي كورونا في العديد من البلدان عالمياً، وتطرقها آنذاك لكون التحفيز التي تم اعتمادها من قبل العديد من الدول لمكافحة تفشي الفيروس أدت لارتفاع مستويات الديون.