شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتدادها من الأدنى لها منذ الثالث من حزيران/يونيو الجاري أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:09 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى مستويات 1.1225، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1218 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1226، بينما حقق الأدنى له عند 1.1208.

Advertisements

هذا وتتطلع الأسواق من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس تقلص ارتفاعاً 0.5% مقابل تراجع 1.8% في نيسان/أبريل الماضي، وذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور القراءات السنوية لمؤشر القروض الخاصة ولمؤشر العرض النقدي أم-3 واللتان قد تظهرا تسارع النمو إلى 3.3% وإلى 8.6% مقابل 3.0% و8.3% في القراءات السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس ارتفاع الإنفاق الشخصي 8.9% مقابل تراجع 13.6% في نيسان/أبريل، بينما قد نشهد تراجع الدخل الشخصي إلى 6.0% مقابل ارتفاع 10.5% في نيسان/أبريل، في حين قد توضح قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري الثبات عند مستويات الصفر مقابل تراجع 0.4% في نيسان/أبريل.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 79.1 مقارنة باتساع عند ما قيمته 78.9 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند ما قيمته 72.3 في أيار/مايو الماضي، وذلك مع صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لشهر حزيران/يونيو لعام واحد ولخمسة أعوام.