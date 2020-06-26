شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار البلاتينيوم للجلسة الثانية على التوالي مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية بينما لا تزال بصدد رابع خسائر أسبوعية لها على التوالي وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي والذي يعد بصدد أول خسائر أسبوعية لها في ثلاثة أسابيع وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط الآمال في المزيد من التحفيز لمواجهة التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا.

في تمام الساعة 05:01 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.50% لتتداول حالياً عند 804.19$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 804.19$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 805.50$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 97.32 مقارنة بالافتتاحية عند 97.35.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس ارتفاع الإنفاق الشخصي 8.9% مقابل تراجع 13.6% في نيسان/أبريل الماضي، بينما قد نشهد تراجع الدخل الشخصي إلى 6.0% مقابل ارتفاع 10.5% في نيسان/أبريل، في حين قد توضح قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري الثبات عند مستويات الصفر مقابل تراجع 0.4% في نيسان/أبريل.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 79.1 مقارنة باتساع عند ما قيمته 78.9 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند ما قيمته 72.3 في أيار/مايو الماضي، وذلك مع صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لشهر حزيران/يونيو لعام واحد ولخمسة أعوام.

بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين قي الوقت الراهن لاعتماد المصارف المركزية العالمية وحكومات الدول عالمياً للمزيد من التحفيز وبالأخص عقب ارتفاع أعداد الحالات المصابة بالفيروس التاجي مؤخراً من جديد بشكل ملحوظ، الأمر الذي ينذر بموجة ثانية من تفشي جائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 9.3 مليون ولقي 479,133 شخص مصرعهم في 216 دولة.