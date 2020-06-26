شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط بصدد ثاني مكاسب يومية وأسبوعية على التوالي مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة ثلاثة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأذنى لها منذ 16 من حزيران/يونيو وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 22 من الشهر ذاته، حينما اختبر الأعلى له منذ الثاني من هذا الشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً ووسط الآمال في المزيد من التحفيز لمواجهة التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا.

وفي تمام الساعة 04:52 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة تسليم آب/أغسطس المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 0.38% لتتداول عند مستويات 39.24$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 39.09$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 38.72$ للبرميل.

كما شهدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم آب/أغسطس القادم ارتفاعاً 0.53% لتتداول عند 41.66$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 41.44$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 41.05$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 97.32 مقارنة بالافتتاحية عند 97.35، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 97.43.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس ارتفاع الإنفاق الشخصي 8.9% مقابل تراجع 13.6% في نيسان/أبريل الماضي، بينما قد نشهد تراجع الدخل الشخصي إلى 6.0% مقابل ارتفاع 10.5% في نيسان/أبريل، في حين قد توضح قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري الثبات عند مستويات الصفر مقابل تراجع 0.4% في نيسان/أبريل.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 79.1 مقارنة باتساع عند ما قيمته 78.9 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند ما قيمته 72.3 في أيار/مايو الماضي، وذلك مع صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لشهر حزيران/يونيو لعام واحد ولخمسة أعوام.

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ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف الأربعاء الماضي عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط والذي أظهر اتساع الفائض إلى 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 12 من حزيران/يونيو مقاربة بالقراءة الأسبوعية السابقة والتوقعات بفائض 1.2 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 540.7 مليون برميل، ولتعد المخونات أعلى 16% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية آنذاك تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 1.7 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أعلى 9% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 249 ألف برميل، لتعد المخزونات 28% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين قي الوقت الراهن لاعتماد المصارف المركزية العالمية وحكومات الدول عالمياً للمزيد من التحفيز وبالأخص عقب ارتفاع أعداد الحالات المصابة بالفيروس التاجي مؤخراً من جديد بشكل ملحوظ، الأمر الذي ينذر بموجة ثانية من تفشي جائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 9.3 مليون ولقي 479,133 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع عشرة منصة لإجمالي 189 منصة، لتعكس التراجع الأسبوعي الرابع عشر لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 509 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن مع تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط بأكثر من الثلثين في ثلاثة أشهر.

ونود الإشارة، لكون الإنتاج الأمريكي بلغ خلال الأسبوع المنقضي في 12 من حزيران/يونيو نحو 10.5 مليون برميل يومياً ليعكس الأدنى له منذ آذار/مارس 2018، موضحاً تراجع بواقع 2.6 مليون برميل يومياً أو بنحو 20% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة في ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.