شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مشروعات تنمية الغاز بحقلي أتول بشمال دمياط ونورس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع إنتاج مصر من الثروة البترولية إلى معدلات غير مسبوقة وخاصة الغاز الطبيعى الذى ارتفع لأعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً والوصول الى معدلات غير مسبوقة حيث بلغ انتاج الغاز الطبيعى أكثر من 7 مليار قدم مكعب يومياً في ديسمبر 2019 وفيما يلي أهم المعلومات عن مشروع تنمية حقل نورس ومشروع تنمية حقل أتول بشمال دمياط والتي كانت كالتالي..

أولا مشروع تنمية حقل نورس

١-يهدف المشروع إلى إضافة إنتاج جديد من الغاز الطبيعي يقدر بحوالي 1.1 مليار قدم مكعب غاز يوميا .

٢-تبلغ تكلفة المشروع حوالي 290 مليون دولار .

٣- تم وضع 15 بئر على الإنتاج خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى يوليو 2018.

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أما فيما يتعلق بمشروع تنمية حقل أتول بشمال دمياط فكانت كالتالي..

١-يهدف المشروع إلى إضافة إنتاج يقدر بنحو 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً .

٢-يهدف لوضع 10 ألاف برميل متكثفات يومياً.

٣-تبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 855 مليون دولار.

٤-وضع 3آبار على الإنتاج في ديسمبر 2017.