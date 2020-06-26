شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم .. الضأن بـ130 والاستيك من 120 -150 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق المصرية اليوم الجمعة 26 -6 -2020 وذلك بحسب التسعيرة المعلنة من شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية .

وسجلت اللحوم الضأن أسعارا تترواح بين 130- 160 جنيها للكيلو داخل محلات الجزارة ، واستقر سعر اللحوم الكندوز عند ، 120- 150 جنيها ، داخل المحلات والهايبر ماركت وذلك حسب جودة ونوع اللحوم الموجودة .

وعن الأصناف المختلفة فى المحلات فسجلت أسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-150 جنيها فى الكيلو، السجق 110-130 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادي 120-140 جنيها الكيلو ، وأسعار الكبدة البلدى بين 120-150 جنيها الكيلو، سجلت أسعار البرجر البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-100 جنيها، فيما سجلت اللحوم الجملية 90-120 جنيها الكيلو.

والجدير بالذكر ، تعمل وزارة الزراعة على حماية المربى الصغير الذى يملك معظم رؤوس الماشية فى مصر من خلال الاهتمام بالتحسين الوراثى للقطعان المحلية، سواء أكانت ماشية لحم أو لبن، وزيادة قدرات مراكز التلقيح الاصطناعى ورفع كفاءتها، والعمل على تطوير الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية، وعمل برامج نشر ثقافة التلقيح الاصطناعى، لتحسين المعدلات ورفع كفاءة الإنتاج الحيوانى وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان، والمالى لصغار المزارعين والمربين فى مجال تربية الماشية ونقاط ومراكز تجميع الألبان ومزارع الدواجن وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بزيادة وتنمية الثروة الحيوانية.