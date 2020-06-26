شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الاسترالي أمام نظيره الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية بينما لا يزال بصدد أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية في أخر جلسات الأسبوع من قبل الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 02:34 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 0.6882 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6887، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6862، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.6895.
هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس ارتفاع الإنفاق الشخصي 8.9% مقابل تراجع 13.6% في نيسان/أبريل الماضي، بينما قد نشهد تراجع الدخل الشخصي إلى 6.0% مقابل ارتفاع 10.5% في نيسان/أبريل، في حين قد توضح قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري الثبات عند مستويات الصفر مقابل تراجع 0.4% في نيسان/أبريل.
وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 79.1 مقارنة باتساع عند ما قيمته 78.9 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند ما قيمته 72.3 في أيار/مايو الماضي، وذلك مع صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لشهر حزيران/يونيو لعام واحد ولخمسة أعوام.
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