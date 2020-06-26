«أراضي عجمان» تحقق ثاني أعلى نسبة رضا وظيفي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

حلت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان بالمرتبة الثانية؛ من حيث رضا العاملين لعام 2019؛ حيث بلغ مستوى رضا الموظفين 88.30% بفجوة إيجابية تقدر ب+8.30% مقارنة مع مستهدف حكومة عجمان البالغ 80%. كما حصد محور الولاء الوظيفي التقييم الأعلى بنسبة 91.16%.

وقال عبد العزيز بن ناصر النعيمي مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري: إن النتائج الإيجابية الواردة في تقرير رضا العاملين للعام 2019؛ تؤكد أن الدائرة نجحت في خلق بيئة عمل مثالية، تقدر الكفاءات، وتشجع على العمل بروح الفريق الواحد، وتدعم الإبداع والابتكار؛ للنهوض بمستوى الأداء، وتحقيق الأهداف المؤسسية المرجوة.

وأوضح النعيمي: إن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري آمنت دائماً بقدرات موظفيها، وأتاحت لهم المجال؛ لتطوير مهاراتهم، والمساهمة بشكل مباشر وفاعل في تحقيق الإنجازات، مما عزز لديهم الشعور بالإيجابية والثقة بالنفس، وبالتالي تولد الولاء وزادت مستويات الإنتاجية؛ وهو ما انعكس بشكل واضح على رضا المتعاملين، وسعادتهم بالخدمات التي تقدمها الدائرة بكفاءة.