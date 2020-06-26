شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل خسائره بفعل المخزونات الأمريكية و«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت أسعار النفط انخفاضها الخميس بعد أن هوت بأكثر من 5% في الجلسة السابقة، إذ ألقت الزيادة القياسية في مخزونات الخام الأمريكية والانتشار السريع لحالات كوفيد-19 بظلال من الشك على تعافي الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتاً، أو 0.6 في المئة، إلى 37.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:32 بتوقيت جرينيتش بعدما هبطت 2.36 دولار الأربعاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتاً أو 0.7 في المئة إلى 40.01 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت 2.32 دولار الأربعاء. ويوم الثلاثاء، جرى تداول عقود برنت عند أعلى مستوياتها منذ أوائل مارس/آذار قبيل أن تعصف إجراءات العزل العام بسبب جائحة كورونا وحرب الأسعار السعودية الروسية بالأسواق.

معلومات الطاقة الأمريكية

وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية لدى مؤسسة فيليب فيوتشرز ومقرها سنغافورة: «الأسعار تراجعت بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن المخزونات زادت بكمية أكبر بكثير من المتوقع».

لكن محللين يقولون إن الزيادة التي بلغت 1.4 مليون برميل جاءت بسبب سلسلة من الشحنات السعودية التي حجزتها شركات تكرير أمريكية عندما انخفضت الأسعار في مارس/آذار. ومن المقرر أن تتراجع تلك الشحنات قريباً.

وقال محللون إن من المتوقع أن يبقي القلق من موجة ثانية لحالات الإصابة بكوفيد-19 في العديد من الولايات الأمريكية التي جرى فيها تخفيف إجراءات العزل العام والانتشار السريع للمرض في أمريكا الجنوبية وجنوب آسيا الطلب على الوقود محدوداً.

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طيران كوانتاس

وفي تذكير إضافي بالمشكلات التي يواجهها تعافي الطلب، قالت شركة طيران كوانتاس الأسترالية: إنها لا تتوقع انتعاشاً ملحوظاً في السفر الدولي قبل يوليو/تموز 2021 على الأقل بينما خفضت خُمس قوة العمل لديها وأوقفت عمل 100 طائرة.

إلى ذلك، أفاد تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بأن طاقة تكرير النفط الخام في الولايات المتحدة نمت بنحو 1% في 2019، أو ما يعادل 173 ألفاً و650 برميلاً يومياً إلى قرابة 19 مليون برميل يومياً وهو مستوى قياسي جديد.

وجرى تجميع التقرير الخاص بطاقة التكرير الوطنية من تقارير تقدمها الجهات المالكة لمصافي التكرير على مستوى البلاد البالغ عددها 135. وجرى تقديم التقارير في أول يناير /كانون الثاني 2020. ولم تضع التقارير في الحسبان خفض مستويات الإنتاج بسبب جائحة كوفيد-19.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن العدد الإجمالي لمصافي التكرير لم يتغير، لكن عدد الوحدات المتوقفة عن العمل زاد بواقع واحد إلى أربعة.

وظلت شركة التكرير الأمريكية المستقلة ماراثون بتروليوم الأكبر على مستوى البلاد. ويصل إجمالي طاقة التكرير لمصافي الشركة البالغ عددها 16 إلى 3.07 مليون برميل يومياً ما يعادل 16 في المئة من الإجمالي الوطني.

جاءت الزيادة في الطاقة الوطنية من النمو التدريجي لقدرات الإنتاج في العديد من المصافي في أنحاء البلاد.