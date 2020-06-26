شكرا لقرائتكم خبر عن البطالة في أمريكا ضعفا ذروة الأزمة المالية العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت الأسهم الأمريكية والعالمية، مسار الهبوط وسط عمليات بيع حادة في السوق أثارها تزايد المخاوف بشأن العدد المتزايد لحالات فيروسات التاجية، وما يعتقد انه بداية «الموجة الثانية» من الانتشار.

كذلك، ساهمت بيانات البطالة بالمزيد من الضغوط على المؤشرات، حيث قالت وزارة العمل الأمريكية إن عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 1.48 مليون في الأسبوع المنتهي في 20 يونيو/‏ حزيران، انخفاضا من 1.54 مليون في الأسبوع السابق، ولكنه يفوق توقعات الخبراء عند 1.3 مليون. وانخفض عدد الطلبات من مستوى قياسي بلغ 6.867 مليون في أواخر مارس /‏آذار، لكن وتيرة التراجع تباطأت كما أن عدد الطلبات يبلغ مثلي ذروته خلال الركود الكبير بين عامي 2007 و2009.

إعانة البطالة

ويظهر تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعي أن الملايين واصلوا الحصول على الإعانات بعد أكثر من شهر على استئناف العديد من الشركات لأعمالها عقب إغلاق في منتصف مارس آذار في مسعى لإبطاء انتشار المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.

وأدت العناوين السلبية إلى دخول السوق في حالة من الهبوط يوم الأربعاء؛ حيث تكبدت المؤشرات الرئيسية الثلاثة أكبر تراجعاتها المئوية اليومية في نحو أسبوعين؛ حيث أججت زيادة في إصابات فيروس كورونا بالولايات المتحدة، بواعث القلق من جولة جديدة من الإغلاقات الشاملة، وتفاقم الأضرار الاقتصادية.

وسجلت الولايات المتحدة ثاني أكبر زيادة في الإصابات منذ اندلاع الأزمة الصحية، وشهدت الحالات طفرة في الولايات التي خففت مبكراً إجراءات احتواء المرض.

وأعلن حاكما ولايتي نيويورك ونيوجيرزي، أن الزائرين من الولايات التي تشهد معدلات إصابة مرتفعة بفيروس كورونا يجب أن يخضعوا أنفسهم لحجر صحي ذاتي لمدة 14 يوماً لدى وصولهم.

وقال أرت هوجان، كبير استراتيجيي السوق لدى ناشونال سكيوريتيز في نيويورك: «أخيراً حل اليوم الذي أدركت فيه الأسواق الحقيقة المرة المتمثلة في أن زيادة إصابات»كوفيد- 19«قد تعني تعافياً أبطأ في الاقتصاد».

وفي ختام جلسة الأربعاء، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 704.68 نقطة بما يعادل 2.69 في المئة إلى 25451.42 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 80.78 نقطة أو 2.58 في المئة ليسجل 3050.51 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 224.27 نقطة أو 2.21 في المئة إلى 9907.10 نقطة.

أسهم أوروبا

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وفي أوروبا، تراجعت الأسهم الأوروبية مجدداً الخميس، بفعل آفاق باهتة لتعافي الاقتصاد العالمي، لكن أسهم لوفتهانزا، قفزت بعد أن وافق مساهم رئيسي على إقرار إنقاذ حكومي حجمه تسعة مليارات يورو.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 في المئة بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، وقادت الانخفاض قطاعات السفر والترفيه والبنوك والنفط والغاز.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 لأدنى مستوى منذ 15 يونيو/‏حزيران بسبب ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم، واحتمال وقوع خلاف تجاري جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتوقعات مثيرة للقلق للاقتصاد العالمي هذا العام.

ومن بين الأسهم الرابحة، ارتفع سهم لوفتهانزا 11 في المئة بعد أن أبلغ الملياردير هاينز تيله، الذي يملك حصة 15.5 في المئة من الشركة، صحيفة محلية أنه يوافق على الإنقاذ.

وصعد سهم باير إيه.جي 0.3 في المئة بعد أن اتفقت الشركة على سداد ما يصل إلى 10.9 مليار دولار لتسوية دعاوى قضائية أمريكية تتهم رواند آب مبيد الأعشاب الضارة الواسع الاستخدام الذي تنتجه الشركة بالتسبب في الإصابة بالسرطان.

الأسهم اليابانية

كذلك، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض، أمس الخميس، مسجلة أقل مستوى في أكثر من أسبوع ومقتفية أثر خسائر في وول ستريت مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى بما خيب آمالاً بتحقيق الاقتصاد العالمي لتعاف سريع.

وهبط المؤشر نيكاي القياسي 1.2 في المئة ليغلق عند 22259.79 نقطة، في أدنى مستوى للإغلاق منذ 15 يونيو.

وكانت قطاعات النقل الجوي والمعادن غير الحديدية والحديد والصلب من بين الأسوأ أداء في البورصة الرئيسية.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.2 في المئة إلى 1561.85 نقطة، وهو أيضاً أدنى مستوى إغلاق منذ 15 يوني، وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 باستثناء مؤشر واحد. وتصدرت الشركات القيادية المعتمدة على التصدير التراجعات بهبوط تويوتا موتور 2.6 في المئة وباناسونيك كورب 3.8 في المئة ونيكون كورب 3.1 في المئة.

ونزل سهم مجموعة سوفت بنك 0.5 في المئة بعد أن قال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة ماسايوشي سون للمساهمين إن عليهم ألّا يتوقعوا توزيعات للأرباح لفترة من الوقت .