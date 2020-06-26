شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» الأوروبي يعتزم تقديم قروض باليورو خارج التكتل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البنك المركزي الأوروبي، أمس الخميس، إنه سيقدم قروضاً باليورو في مقابل ضمانات للبنوك المركزية خارج منطقة اليورو لحماية أسواق التمويل في ظل جائحة فيروس كورونا.
وأضاف البنك في بيان، أنه في إطار تسهيل يورو سيستم لإعادة الشراء (ريبو) للبنوك المركزية، فإن المركزي الأوروبي سيقدم سيولة باليورو لمجموعة واسعة من البنوك المركزية خارج منطقة اليورو مقابل ضمانات مقومة باليورو قابلة للتسويق.
وسيكون التسهيل الجديد، الذي يكمل خطوط مبادلة ثنائية ولإعادة الشراء (ريبو)، متاحاً حتى نهاية يونيو/ حزيران 2021. (رويترز)
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