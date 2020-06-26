شكرا لقرائتكم خبر عن «صندوق النقد» يؤكد تحسن أسواق المال العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

قال «صندوق النقد الدولي»: إن أوضاع الأسواق المالية العالمية تحسنت لتتعافى بشكل كلي تقريباً من تأثيرات جائحة «كوفيد-19»، ولفت في تقرير الاستقرار المالي العالمي الذي أصدره، أمس الخميس، إلى أن العديد من الأسواق نجحت بالفعل في التعافي والعودة حتى إلى مستويات ما قبل الأزمة في يناير/‏كانون الثاني الماضي؛ لكنها أكدت أن شبح الإعسار والإفلاس يخيم وبقوة وكثافة في أفق القطاعات المالية العالمية؛ نتيجة تبعات الجائحة وتدابير مواجهتها أو ما يُعرف باسم الإغلاق الكبير. وبحسب تقديرات الصندوق نجحت أسواق الأسهم ذات الأهمية النظامية العالية عالمياً في استرداد 85% من المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة في منتصف يناير 2020. وفي المجمل يمكن القول إن أغلب أسواق الأسهم في العالم عادت إلى مستويات تقل بفارق 25% عما كانت عليه في منتصف يناير الماضي.

وأكد التقرير تراجع فروق أسعار الائتمان بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوياتها؛ نتيجة الأزمة في بداية العام، ولفت إلى أن الأسواق استردت 70% من الاتساع المبدئي في فروق الأسعار منذ بداية الأزمة، وإن لفت الصندوق إلى وجود تفاوت بين المناطق المختلفة في العالم على هذا المستوى.

تخفيف توتر الأسواق

وأشار الصندوق إلى أن أسعار أصول المخاطرة تعافت بعد التراجعات الحادة في بداية الأزمة، مع تراجع أسعار الفائدة ما أسهم في تخفيف الضغوط المالية، وقال: إن الخطوات السريعة والجريئة للبنوك المركزية حول العالم؛ أسهمت في تخفيف توتر الأسواق، بما في ذلك الأسواق الناشئة التي شهدت دول عدة فيها عمليات شراء أصول للمرة الأولى، ما ساعد على تخفيف الضغوطات المالية. وقال الصندوق: إن حالة الغموض وعدم اليقين التي تلف الأوضاع الراهنة عالمياً خلقت نوعاً من الانفصام بين أسواق المال وتطور الاقتصاد الحقيقي، معتبراً أن هذا من أوجه الضعف التي يمكن أن تشكل تهديداً للتعافي في حال فقد المستثمر شهيته. وأوضح: إن الأسواق تتوقع تعافياً سريعاً للاقتصاد العالمي على شكل حرف «V»، في حين أن واقع الاقتصاد يعكس ركوداً فاق التوقعات وتعافياً أكثر تدرجاً من التقديرات السابقة.

وبحسب تقديرات الصندوق، ارتفعت أصول البنوك المركزية لدول مجموعة العشرة بزيادة 6 تريليونات دولار منذ منتصف يناير الماضي، أي ما يزيد على ضعف الزيادة خلال عامي الأزمة المالية العالمية منذ ديسمبر 2007، وما يعادل 15% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول. وقال الصندوق: إن السيولة التي ضختها دول العالم لدعم حياة الناس واستمرارية الشركات وصلت إلى نحو 11 تريليون دولار منذ بداية الأزمة.

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حالات الإعسار

وأبدى الصندوق تخوفاً من مخاطر أخرى أفرزتها الجائحة على الأنظمة المالية حول العالم بما في ذلك مستويات الدين المرتفعة التي ربما يصعب السيطرة عليها من قبل بعض المقترضين، إضافة إلى الخسائر التي يمكن أن تنجم عن حالات الإعسار أو الإفلاس والتي ستشكل اختباراً صعباً لصلابة البنوك في بعض الدول. وقال التقرير: إن بعض الاقتصادات الناشئة والصاعدة تواجه مشكلة في إعادة التمويل مع جفاف في منابع التمويل العالمية لبعض الدول. وأكد التقرير أهمية أن تواصل السلطات دعمها للاقتصاد الحقيقي في ذات الوقت الذي عليها فيه أن تراقب وعن كثب أوجه الضعف في أسواق المال وحماية الاستقرار المالي.

وقال التقرير: إن إصدارات الدين ارتفعت إلى مستويات قياسية من قبل المقترضين أصحاب التقييمات الائتمانية المرتفعة، كما استرد المستثمر العالمي ثقته حيال الاستثمار في الأسواق الناشئة بصورة ملحوظة؛ حيث استقرت تدفقات الاستثمار الخارجي إلى هذه الأسواق؛ بعد أن شهدت خروجاً تاريخياً للاستثمارات في بداية العام؛ لكن المستثمر ما زال انتقائياً في اختياراته سواء على مستوى الدول أو شرائح الأصول. وأرجع التقرير الفضل في تحسن مستويات الثقة إلى الفتح التدريجي للاقتصاد، ومراهنة المستثمرين على استمرار السياسات النقدية الداعمة للنمو لبعض الوقت في المرحلة المقبلة.

أسعار صرف مرنة

وعدد الصندوق أولويات الأسواق المالية في المرحلة المقبلة مؤكداً أن على البنوك المركزية المحافظة على سياساتها النقدية الميسرة باستخدام الأدوات التقليدية وغير التقليدية إلى أطول وقت بما يوازي حاجة الأسر والشركات للتدفقات النقدية. ولفت إلى أن على السلطات في الأسواق الناشئة والدول النامية توظيف أسعار صرف مرنة لاحتواء الضغوط الخارجية.

الدين العالمي

في تقرير مستقل على مدونة الصندوق، قال الخبيران الاقتصاديان لدى الصندوق توبياس أدريان وفابيو ناتالوتشي: إن الارتفاع الأخير في شهية المستثمر للمخاطرة والدخول إلى أسواق المال؛ لفت انتباه الخبراء والمحللين، فبعد تراجعات حادة في فبراير/‏شباط ومارس/‏آذار استعادت أسواق الأسهم ارتفاعها، ووصلت بعض الأسواق إلى مستويات ما قبل الأزمة، وتراجعت فروق أسعار الائتمان حتى على الاستثمارات الأكثر ارتفاعاً في مستوى المخاطرة. ولفتا بدورهما إلى التحسن في شهية المستثمر تجاه الأسواق الناشئة، كما تناولا المخاطر التي يمكن أن تنشأ عن الانفصام اللافت بين أسواق المال وواقع الاقتصاد الحقيقي. وحذرا من مخاطر ارتفاع الدين العالمي الذي وصل إلى مستويات تاريخية قياساً إلى إجمالي الناتج المحلي العالمي، وقالا: إن خطر عدم القدرة على إدارة الدين للأسر والشركات يمكن أن يشكل اختباراً حقيقياً وصعباً للبنوك، كما سيهدد الشركات المالية غير المصرفية.