شكرا لقرائتكم خبر عن دليـل مبسـط مـن «فـلاي دبـي» للـزوار الـدوليـين والمقيمـين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

توفر «فلاي دبي» دليلاً مبسطاً لأولئك الذين يخططون للسفر هذا الصيف بعد إعادة إطلاق رحلاتها المنتظمة اعتبارًا من 7 يوليو.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»: لقد غيرت جائحة «كوفيد -19» الطريقة التي نسافر بها وسيتعين علينا جميعاً تحمل مسؤولياتنا. هذا هو السبب في أننا نشارك هذه الخطوات البسيطة ليتبعها الركاب لتمكينهم من السفر بأمان برحلة خالية من المتاعب خلال هذا الصيف.

وتمنح الإرشادات الخاصة بالسفر الركاب الثقة في معرفة ما يتعين عليهم القيام به للسفر مرة أخرى، سواء كنت زائرًا دوليًا أو مقيمًا عائدًا أو مواطنًا إماراتيًا أو مقيمًا في الدولة.

اعتبارًا من 7 يوليو، ستكون دبي مفتوحة للزوار وهذه هي الخطوات التي يجب على الزوار إكمالها قبل السفر:

* تحقق من متطلبات التأشيرة لدولة الإمارات - فهي نفسها التي كانت قبل وباء «كوفيد-19» وهذا يشمل التأشيرة عند الوصول لحاملي جوازات السفر من 47 دولة.

* شراء تأمين سفر دولي يشمل التأمين الطبي.

* إكمال نموذج إقرار طبي يفيد بأنك خال من أعراض «كوفيد-19» والتوقيع على نموذج تعهد بالحجر الصحي يفيد بأنك ستتحمل كافة تكاليف الحجر الصحي والعلاج في حالة إصابتك ب«كوفيد-19».

* الخضوع لفحص «PCR» قبل السفر. يجب أن تظهر الشهادة نتيجة سلبية وأن تكون أصدرت في غضون 96 ساعة من الوصول.

* إذا لم يكن من الممكن إجراء فحص «PCR» قبل السفر، فيمكن إجراؤه عند الوصول إلى مطار دبي الدولي. سيحتاج المسافر إلى الحجر الصحي حتى ظهور النتيجة. إذا كانت النتيجة إيجابية، فيتوجب العزل لمدة 14 يومًا.



العودة للبيت



يمكن للمقيمين في الإمارات الذين يرغبون في العودة إلى الدولة القيام بذلك بعد إكمال الخطوات التالية قبل سفرهم:

* التقدم بطلب للحصول على الموافقة على العودة إلى دبي على موقع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

* إكمال نموذج إقرار طبي يفيد بأنك خالٍ من أعراض «كوفيد 19» والتوقيع على نموذج تعهد بالحجر الصحي يفيد بأنك ستتحمل جميع تكاليف الحجر الصحي والعلاج.



السفر للعمل أو للإجازة



يمكن لمواطني الإمارات والمقيمين فيها الآن السفر إلى أي وجهة مفتوحة للزوار، ويجب عليهم أيضًا إكمال الخطوات التالية:

* التحقق من موقع «IATA Travel Centre» على الإنترنت لمعرفة ما إذا كانت هناك قيود مفروضة على وجهة السفر.

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* إذا قمت بحجز تذكرة ذهاب وعودة من «فلاي دبي» سنقوم بإجراءات إصدار إذن الدخول.

* شراء تأمين سفر دولي يشمل التأمين الطبي.

* إكمال نموذج إقرار طبي يفيد بأنك خالٍ من أعراض «كوفيد-»19 والتوقيع على نموذج تعهد بالحجر الصحي يفيد بأنك ستتحمل جميع تكاليف الحجر الصحي والعلاج في حالة إصابتك ب«كوفيد-19».



القادمون إلى دبي



عند الوصول إلى مطار دبي الدولي بغرض الاقامة في دبي، يجب عليهم اتباع الخطوات التالية:

* الخضوع لفحص «PCR» في مطار دبي الدولي (إلا إذا كنت تحمل شهادة تفيد بأن نتيجتك سلبية لفحص صادر خلال ال 96 ساعة الماضية).

* الحجر الصحي حتى استلام نتائج الفحص.

* إذا كانت النتائج إيجابية لكوفيد-19، فيجب مراعاة فترة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

* قم بتنزيل «COVID19 - DXB Smart App» (من متجر تطبيقات Apple أو من متجر Google Play) للتسجيل لدى هيئة الصحة في دبي قبل مغادرة المطار.

تتوفر خدمة الواي فاي المجانية في مطار دبي الدولي.

* التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها في دبي، بما في ذلك ارتداء قناع، والمحافظة على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين بانتظام.

ستعلن «فلاي دبي» عن تفاصيل رحلة عملائها قريبًا التي ستوضح ما يمكن للمسافرين توقعه والمعلومات التي يحتاجون إلى معرفتها في المرة القادمة التي يسافرون فيها.

يمكن إجراء حجوزات السفر على موقع «flydubai.com» ويتعين على المسافرين التأكد من أنهم على اطلاع على اللوائح الصادرة عن موقع «IATA Travel Centre» للسفر طوال رحلتهم.