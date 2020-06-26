شكرا لقرائتكم خبر عن «كيه بي بي أو» لإعادة هيكلة ديون والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة قولها، إن مجموعة «كيه بي بي أو»، والتي كانت ذات يوم أحد أكبر المساهمين في «إن أم سي هيلث» للرعاية الصحية، ستعيّن «بي دبليو سي» و«تروسبريدج أدفايزوري» لتقديم المشورة بشأن هيكلة ديونها.

وأوضحت المصادر ، أن «كيه بي بي أو»، تخطط لتعيين مسؤول لإعادة الهيكلة خلال الأسابيع القليلة المقبلة .

(بلومبيرج)

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