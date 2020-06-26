شكرا لقرائتكم خبر عن جني أرباح وتسييل مؤسساتي يقودان الأسهم لمزيد من التراجع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تعرضت أسواق المال المحلية لمزيد من عمليات جني الأرباح بالإضافة إلى ضغوط أخرى على بعض الأسهم في آخر جلسات الأسبوع، وفي مقدمتها العقار والبنوك والاتصالات وسط عمليات تسييل أجنبية ومؤسساتية.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 388.7 مليون درهم موزعة بواقع 218.1 مليون في دبي و170.59 مليون في أبوظبي، وجري التداول على 323.3 مليون سهم منها 280.2 مليون في دبي و43.06 مليون في أبوظبي، من خلال 4618 صفقة.

سوق دبي

وتراجع سوق دبي بنسبة 0.61% إلى 2086.51 نقطة مع هبوط أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل.

تراجع قطاع العقار 0.61% مع تراجــــع «دامـــاك» 2.43% و«إعـــــمار مولـــــــز» 1.39% و«إعـــمار العـــقارية» 0.71%، فيما ارتفع «الاتحاد العقارية» 2.66% و«إعمار للتطوير» 0.47% و«أرابتك» 0.32%.

وهبط قطاع البنوك 0.49% مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 1.11% في وقت استقر «دبي الإسلامي».

ونــــــزل قطاع الاســـــتثمار 0.59% مع تراجع «شعاع» 0.93% و«دبـــــي للاستثمار» 0.86%، فيما ارتفع «سوق دبي المالي» 0.24%.

وهبط قطاع النقل 0.21% مع تراجع «العربية للطيران» 0.83% واستقرار «الخليج للملاحة»، فيما ارتفع «أرامكس» 0.28%.

سوق أبوظبي

وانخــــــفض مؤشر ســـوق أبوظــــبي 1.02% إلى مستوى 4285.59 نقطة بضغط هبوط أسهم البنوك والاتصالات والاستثمار والطاقة والعقار.

وتراجع قطاع البنوك 1.12% مع تراجع «أبوظبي الأول» 1.6%، في وقت استقر «أبوظبي التجاري»، وصعد «أبوظبي الإسلامي» 0.27%.

وتراجع قطاع الاتصالات 0.71% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وانخفض قطاع الطاقة مع نزول «دانة غاز» 2.42% و«طاقة» 1.57%، بينما ارتفع «أدنوك للتوزيع» 1.02%.

Advertisements

ونزل قطاع الاستثمار 3.09% مع هبوط «العالمية القابضة» 4.39% و«إشراق» 0.43%، بينما ارتفع «الواحة كابيتال» 7.79%.

ونزل قطاع العقار 1.12% مع تراجع «رأس الخيمة العقارية» و«الدار العقارية» 1.67% و1.08% على التوالي.

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بـ 44.3 مليون درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» 32.8 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 32.5 مليون درهم،

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط بسيولة 37.4 مليون درهم، ثم «واحة الزاوية» 14.6 مليون، تلاه «الدار» 13.8 مليون درهم. وسجل «اكتتاب» أكبر ارتفاع بسوق دبي بنحو 4.22%، فيما كان «دي إكس بي» الأكثر انخفاضاً 4.76%، وفي سوق أبوظبي «الجرافات البحرية» أكبر ارتفاع بنسبة 14.84%، فيما كان «بلدكو» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.85%.

تداولات الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 33.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 900 ألف درهم محصلة شراء العرب و4.4 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و28.2 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 33.5 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي كانت التداولات ضعيفة نسبياً مع اتجاه المواطنين نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 12.25 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 12.25 مليون درهم محصلة بيع، منها 12.11 مليون درهم محصلة بيع الأجانب وبنسب ضعيفة بالنسبة للمستثمرين العرب والخليجيين.

الشراء الأجنبي

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم في آخر جلسات الأسبوع على أسهم شركات «الإمارات دبي الوطني» و«دي إكس بي» و«أملاك» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الاتحاد العقارية» و«إعمار مولز» و«إعمار العقارية».

المؤسسات

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 14 مليون درهم محصلة شراء وإلى البيع بسوق دبي بصافي استثمار بلغ 35.8 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار 35.8 مليون درهم محصلة شراء وإلى البيع بسوق أبوظبي بصافي استثمار 14 مليون درهم محصلة بيع.