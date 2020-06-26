الاستثمار الأجنبي ينعش «العقار» في أسبوع من الأداء المتباين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

امتص قطاع العقار ضغوط البنوك في سوق دبي المالي خلال أسبوع، وصعد بالمؤشر 0.39%، بقيادة «ثلاثي إعمار»، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي 1.37% بضغوط جماعية من الأسهم القيادية باستثناء «الدار».

وسجل قطاع العقار أداء إيجابياً الأسبوع المنصرم مع تركيز الأجانب في الشراء على سهمين بالدرجة الأولى هما «إعمار مولز» حيث ارتفعت ملكيتهم في أسهم الشركة بنحو 30 مليون سهم بما يعادل 0.23%، علماً أن السهم قفز في أسبوع 10.94% متصدراً بذلك ارتفاعات السوق ومغلقاً عند 1.42 درهم.

واحتل «الدار» المركز الثاني في الشراء الأجنبي خلال أسبوع بمعدل 11 مليون سهم مرتفعاً 2.23% عند سعر 1.83 درهم، وجاء في المركز الثاني من حيث السيولة في سوق أبوظبي ب145.6 مليون درهم.

ومن بين الأسهم العقارية المهمة التي شهدت نشاطاً «إعمار العقارية» وارتفع 2.21% إلى 2.78 درهم وتربع على عرش تداولات سوق دبي باستقطابه 241.5 مليون درهم، كما ارتفعت أسهم «داماك» 2.1% و«إعمار للتطوير» 1.9% و«أرابتك» 0.98% في مقابل نزول «ديار» 1.73% و«الاتحاد العقارية» 5.21%.

وحصدت الأسهم سيولة أسبوعية 1.96 مليار درهم، منها 1.3 مليار في دبي و665.4 مليون في أبوظبي.

وارتفع «دبي للاستثمار» 2.65% على أساس أسبوعي، فيما قفز سوق دبي المالي 3.12% و«العربية للطيران» 5.31% و«أرامكس» 2.9% و«الخليج للملاحة» 6.54%، و«أدنوك للتوزيع» 1.02% و«طاقة» 6.82%.

وعلى العكس تراجعت أسهم «دبي الإسلامي» 2.27% و«الإمارات دبي الوطني» 3.26% و«أبوظبي الأول» 3.16% و«أبوظبي التجاري» 2.71% و«أبوظبي الإسلامي» 1.06%، و«اتصالات» 0.36% و«العالمية القابضة» 2.24% و«دانة غاز» 0.77%.