الأنبـاء السيئـة تبـعـد المستثمرين عــن الأصــول عــاليــة المخـاطــر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الدولار الخميس مع تعزيز عوامل مختلفة تتراوح من تصاعد التوتر التجاري إلى المخاوف من موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا للطلب على عملات الملاذ الآمن.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 في المئة إلى 97.30 لكنه ظل دون أعلى مستوى في 2020 والذي سجله في أواخر مارس/ آذار عندما اقترب من 103.

وقال محللون لدى دويتشه بنك في مذكرة «وابل من الأنباء السيئة عن الفيروس أدى لموجة بيع كبيرة للأصول عالية المخاطر أمس مع عودة التقلب للأسواق المالية مجدداً».

وتراجع اليورو مسجلاً 1.1242 دولار وهبط الجنيه الاسترليني مسجلاً 1.2410 دولار.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته أكثر للناتج العالمي في 2020 وتنبأ بمزيد من الضرر من الجائحة عما كان متوقعاً من قبل.

ونزل الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في عشرة أيام بعد أن أصبحت كندا أول دولة تفقد تصنيفها الائتماني (‭AAA‬) بسبب الإنفاق الحكومي لمواجهة كورونا.

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كما تراجعت العملات المرتبطة بالسلع الأولية التي كانت تتلقى دعماً من ارتفاعات في أسعار النفط والسلع الأولية. وانخفض الدولار الأسترالي للجلسة الثانية على التوالي مسجلاً 0.6861 دولار أمريكي.

أونصة الذهب

إلى ذلك، انخفض الذهب الخميس، لينزل عن قرب أعلى مستوى في ثماني سنوات والذي بلغه في الجلسة السابقة، إذ تسببت عمليات بيع في أسواق الأسهم مدفوعة بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في تشجيع المستثمرين على التخلي عن الأصول.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1760.62 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد لأعلى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2012 عند 1779.06 دولار الأربعاء.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 في المئة إلى 1773.80 دولار.

وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا «النمط السلوكي الذي رأيناه هذا العام هو أنه حين تنخفض الأسهم والطاقة، يحدث اندفاع صوب النقد عبر جميع فئات الأصول بما في ذلك الذهب». وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 1.1 في المئة إلى 1884.49 دولار للأوقية، وربح البلاتين 0.3 في المئة إلى 802.41 دولار وارتفعت الفضة 0.2 في المئة إلى 17.55 دولار.