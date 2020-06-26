3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي الأسبوعية

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك فـي دبي أكثر من 3.08 مليار درهم؛ حيث شهدت الدائرة تسجيل 546 مبايعة بقيمة 987.54 مليون درهم، منها 77 مبايعة للأراضي بقيمة 377.46 مليون درهم، و469 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 610.08 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 33 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 25 مليــون درهــم فـي منطقــة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وقد تصدرت منطقة حدائــق الشيخ محمد بن راشد المناطق؛ من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وثالثة فـي الحبيـه السادسة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة برج خليفة. وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 57 مبايعة بقيمة 84 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 111 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.9 مليار درهم منها 123 رهن لأراض بقيمة 1.78 مليار درهم و99 رهن فلل وشقق بقيمة 114.07 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة اليلايس 2 بقيمة 1 مليار درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 74 مليون درهم.