شكرا لقرائتكم خبر عن 30 %مـن سكـان العالـم يتعرضـون لحـرارة مهـددة للحيـاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
تحتفي مؤسسة الإمارات للتبريد المركزي «إمباور»، باليوم العالمي للتبريد الذي أقرته الأمم المتحدة كمناسبة أممية بالتعاون مع شركاء دوليين في صناعة التبريد والتدفئة، عبر نشر الوعي بأهمية صناعة التبريد وتكييف الهواء، وتثقيف مختلف شرائح المجتمع بالدور المهم الذي تلعبه هذه الصناعة بعد تبنيها للتكنولوجيا في الحياة العصرية، وتوظيفها الفريد للهندسة والعلوم للارتقاء بمستوى معيشة الإنسان وعمله وممارسته لكل الأنشطة الحياتية الحديثة بما فيها إنقاذ الأرواح وحماية الموارد والبيئة.
وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي ل«إمباور»: إن «تبريد المناطق» حلول عصرية ابتكرتها البشرية لصالح صحة المجتمعات وحماية البيئة والمناخ والموارد الطبيعية، ووسيلة ناجعة لتقليل استخدام الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري، ما يجعل توسيع نطاق تلك الحلول ضرورة وحاجة ملحة في تمكين المجتمعات من الحياة العصرية من دون هدر للموارد أو تعريض الصحة العامة والبيئة للمخاطر الناجمة عن انبعاثات الكربون.
ووفقاً للأمم المتحدة، يتعرض نحو 30% من سكان العالم حالياً لدرجات حرارة مهددة للحياة لمدة لا تقل عن 20 يوماً في السنة، بالتالي يصبح التبريد مطلباً يجب تلبيته ليشمل الجميع.
وأشار إلى أن احتفالات اليوم العالمي للتبريد، ستشهد انطلاق حملة بعنوان: «سلسلة التبريد الرابعة للحياة» بمشاركة الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء (ASHRAE ) والشراكة الأوروبية للطاقة والبيئة (EPEE) والمجلس العالمي لسلسلة التبريد الغذائي (GFCCC) والمعهد الدولي للتبريد (IIR) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (OzonAction). وتستهدف الحملة رفع الوعي بأهمية قطاع سلسلة التبريد ودوره الحيوي في سلامة الغذاء والأمن الغذائي، وكذلك صحة الإنسان.
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