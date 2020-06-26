دبي والشارقة بين أفضل بيئات عمل الشركات الناشئة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلت دبي في المركز الأول أوسطياً، وال 18 عالمياً في قائمة أفضل 100 بيئة للشركات الناشئة في العالم، وفقاً لتقرير حديث صادر عن مؤسسة «ستارت أب جينوم»، بالتعاون مع الشبكة الدولية لريادة الأعمال.
ويعد هذا التقرير الأبرز والأوسع انتشاراً على مستوى العالم، حيث يحدد أفضل المناطق لعمل الشركات الناشئة، ويتناول كيفية تطوير مناخ مزدهر لها.
وحصلت دبي على 10 درجات في السياسات الداعمة بتمويل الشركات الناشئة، و8 درجات في أداء المؤشرات الاقتصادية، و7 درجات في مدى قدرة الشركات الناشئة على الوصول إلى الأسواق والعملاء، و6 درجات في استقطاب المهارات المهنية.
وفي سياق متصل، احتلت الشارقة المرتبة الأولى بين أفضل الأنظمة الصاعدة على مستوى العالم التي توفر مناخاً مثالياً لإنشاء ونمو الشركات الناشئة، ما يمثل علامة فارقة في رحلة الإمارة نحو أن تصبح مركزاً عالمياً مزدهراً للشركات الجديدة.
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