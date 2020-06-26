تخفيضات كبيرة في جمعية أسواق عجمان حتى 4 يوليو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

بدأت جمعية أسواق عجمان التعاونية، أمس الخميس، عروضها الترويجية الشهرية للسلع الاستهلاكية والتي تستمر حتى يوم 4 يوليو/تموز المقبل، وتتضمن تخفيضات على عدد كبير من السلع.

وقال سامي محمد شعبان مدير جمعية أسواق عجمان: إن تقديم هذه العروض يأتي بناء على توجيهات مجلس إدارة جمعية أسواق عجمان؛ حيث يتم الإعلان عن هذه العروض شهرياً في إطار حرص الجمعية على تخفيف الأعباء عن كاهل أفراد المجتمع.

وأكد اهتمام إدارة الجمعية بتقديم خدمات تنال رضا الجميع، وبشكل مباشر، وبمتابعة آراء المستهلكين ومتطلباتهم والالتزام باستمرارية تطوير الأداء، وتوفير كافة السلع التي يحتاجون إليها، لافتاً إلى برنامج مكافآت لمشتريات المستهلكين عن طريق استخدام بطاقة جمعيتي والتي تمنح المستخدم نقاطاً على مشترياته يتم استبدالها بشكل نقدي او إعادة الشراء بنفس القيمة عند التسوق.