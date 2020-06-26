4.5 مليار درهم التداولات على «أبوظبي الأول» منذ بداية العام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل بنك أبوظبي الأول تصدره قائمة أكثر الأسهم نشاطاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعدما وصلت قيمة الصفقات المبرمة عليه إلى نحو 4.5 مليار درهم منذ بداية العام 2020.

جاء التدفق الكبير للسيولة على سهم بنك أبوظبي الأول بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الاستثمار الأجنبي في البنك حيث بلغت نسبة تملك الأجانب بجميع فئاتهم منذ بداية العام الجاري نحو 16.57% تساوي 1.81 مليار سهم تقريباً من إجمالي رأس المال البالغ 10.92 مليار سهم.

ويصنف بنك أبوظبي الأول بكونه أكبر بنك ليس فقط في الإمارات بل في منطقة الخليج والشرق الأوسط بقيمة أصول بلغت 835 مليار درهم مع نهاية الربع الأول من العام 2020.

وتفصيلاً فقد أظهرت المتابعة الخاصة بحركة النشاط على سهم بنك أبوظبي الأول منذ بداية العام الجاري استحواذه على نحو 22.8% من إجمالي قيمة التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية البالغة 19.8 مليار درهم في تاريخ 25 يونيو الجاري.

ووفقاً لمعطيات المتابعة ذاتها فقد بات سهم البنك من أكثر الأسهم جاذبية للاستثمار الأجنبي وهو ما يظهر جلياً من خلال الأرقام التي وثقها سوق أبوظبي للأوراق المالية حيث بلغت نسبة ملكية الأجانب من غير العرب في أسهم البنك 14.78% مقارنة مع نسبة لا تتجاوز 9% خلال العام 2017.

وعلى مستوى ملكية العرب في البنك خلال فترة الرصد ذاتها فقد بلغت 0.39%.. فيما وصلت بالنسبة للمستثمرين الخليجيين إلى 1.39%.

ومن المتوقع أن يستقطب سهم البنك المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل السعر المغري الذي يتداول عنده حالياً إضافة إلى العوائد المجزية للاستثمار في البنك على المدى المتوسط بشكل عام.

تجدر الإشارة إلى أن قيمة الأرباح النقدية التي وزعها بنك أبوظبي الأول على المساهمين عن العام 2019 بلغت 8.06 مليار درهم أي ما نسبته 74% من رأس المال، وهي من أعلى العوائد التي جرى توزيعها في الإمارات ومنطقة الخليج العربي. (وام)