«جلوبال فاوندريز» تتطلع لتشييد مصنع جديد للرقائق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال توم كولفيلد، الرئيس التنفيذي لـ «جلوبال فاوندريز»، التابعة لـ«مبادلة»، إن ثالث أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصلات في العالم، تعتزم توسيع الإنتاج في مصنعها الرئيسي في الولايات المتحدة أو تشييد مصنع جديد مجاور.

وأوضح كولفيلد خلال لقاء مع «رويترز» أن الشركة بإمكانها تركيب معدات جديدة للاستفادة من 30% إلى 40% من المساحة الأرضية غير المستخدمة في مصنعها بنيويورك، الأمر الذي من شأنه تعزيز الإنتاج في غضون 12 إلى 14 شهراً. وأشار إلى أن المرحلة الثانية قد تتضمن افتتاح مصنع مجاور لإنتاج الرقائق بحلول عام 2024.

وقال إن خطط التوسع في الشركة ستتوقف على حجم طلب العملاء، الأمر الذي يصعب التكهن به في ظل جائحة فيروس كوفيد-19، ويمكن تسريعها بشكل كبير إذا مرر المشرعون الأمريكيون حزمة بقيمة 22.8 مليار دولار لدعم تصنيع الرقائق المحلية. (رويترز)