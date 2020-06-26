انخفاض أسعار منتجات الصناعات التحويلية في دبي

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية للربع الأول الماضي انخفاضاً مقداره 1.73% مقارنة بالربع الرابع من عام 2019، كما سجل انخفاضاً مقداره 2.66% مقارنة مع الربع الأول من عام 2019 بحسب تقرير صادر عن «مركز دبي للإحصاء».

ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار كل من المنتجات النفطية المكررة بنسبة 17.67% والمنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها بنسبة 3.83% والمركبات ذات المحرّكات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة بنسبة 3.52% والآلات والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر بنسبة 2.56% والجلد والمنتجات ذات الصلة بنسبة 2.54% ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.84% والمعدات الكهربائية بنسبة 0.80% ومنتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.62% والمنسوجات بنسبة 0.30% والأثاث بنسبة 0.12% والفلزات القاعدية بنسبة 0.11%.

على أساس ربعي

ومن ناحية أخرى فقد سجلت بعض الصناعات ارتفاعاً في أسعارها مقارنة بالربع الرابع من عام 2019، حيث ارتفعت أسعار كل من المشروبات بنسبة 7.78% والصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 6.38% والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجّلة بنسبة 2.77% والمنتجات الغذائية بنسبة 2.31% والكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.90% والورق ومنتجات الورق بنسبة 1.72% ومنتجات المعادن المشكَّلة باستثناء الآلات والمعدات بنسبة 1.67% ومنتجات التبغ بنسبة 0.98% وقد لوحظ استقرار أسعار كل من الملابس والخشب منتجات الخشب والفلين عدا الأثاث ومعدات النقل الأخرى وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات.

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على أساس سنوي

كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية انخفاضاً مقداره 2.66% خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة مع الربع الأول من عام 2019، ويرجع هذا لانخفاض أسعار كل من المنتجات النفطية المكررة بنسبة 17.61% والمركبات ذات المحرّكات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة بنسبة 5.99% والفلزات القاعدية بنسبة 5.18% والآلات والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر بنسبة 4.56% والجلد والمنتجات ذات الصلة بنسبة 3.97% والورق ومنتجات الورق بنسبة 3.90% والمنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها بنسبة 3.83% والمنسوجات بنسبة 3.19% ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.15% ومنتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.86% والمشروبات بنسبة 1.46% والمعدات الكهربائية بنسبة 0.72% والأثاث بنسبة 0.11% وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات بنسبة 0.05%.



ارتفاع بعض المنتجات

ومن ناحية أخرى فقد سجلت بعض الصناعات ارتفاعاً في أسعارها خلال الربع الأول الماضي مقارنة بالربع الأول من عام 2019، حيث ارتفعت أسعار كل من الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 21.23% والمنتجات الغذائية بنسبة 2.45% ومنتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات بنسبة 2.05% والكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.59% والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 0.96% ومنتجات التبغ بنسبة 0.43% والخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا الأثاث %0.02 وقد حافظت أسعار الملابس ومعدات النقل الأخرى على استقرارها للربع الأول من عام 2020 مقارنة بالربع المناظر من عام 2019.