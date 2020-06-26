شكرا لقرائتكم خبر عن محادثات اندماج بين الأهلي التجاري وسامبا السعوديين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبلغ مصدران مطلعان رويترز، أن البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية السعوديين يجريان محادثات، لإقامة كيان مندمج بأصول تبلغ حوالي 214 مليار دولار.
وقالت البورصة السعودية الخميس إنها ستعلق التداول على أسهم الأهلي التجاري وسامبا حتى 28 يونيو/ حزيران بناء على طلب من البنكين، وذلك قبيل صدور إعلان مهم.
والأهلي التجاري أكبر بنوك السعودية من حيث الأصول بقيمة سوقية نحو 30 مليار دولار، أي أكثر من مثلي سامبا، البالغة قيمته 12.3 مليار دولار.
وصندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، مساهم رئيسي في كلا البنكين، بحصة تبلغ 44.29 في المئة في الأهلي التجاري و22.91 في المئة في سامبا.
وكان الأهلي التجاري وبنك الرياض أنهيا محادثات اندماج العام الماضي، دون إبداء أسباب.
وفي 2018، اتفق البنك السعودي البريطاني (ساب) ومنافسه الأصغر البنك الأول على الاندماج في صفقة هي الأولى من نوعها خلال الفترة الأخيرة بالقطاع المصرفي في المملكة.
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