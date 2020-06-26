تعديل على رسوم الغرف الفندقية في دبي

أعادت دبي رسوم البلدية المستحقة على نزلاء الفنادق إلى 7%، وأخطرت بلدية دبي مالكي ومشغلي الفنادق والمنشآت الفندقية، بأن مفعول الخفض الذي طبق خلال أزمة تفشي وباء «كوفيد-19» بنسبة 50% على رسوم البلدية وخفضها إلى (3.5%) ينتهي بنهاية يونيو/ حزيران الجاري.

واعتباراً من الأول من يوليو/ تموز 2020، ستستوفي بلدية دبي رسماً بنسبة 7% بدلاً من 3.5%، تحصلها الفنادق من النزلاء.

وتستعد دبي لعودة دخول الزوار اعتباراً من 7 يوليو/ تموز، ضمن إجراءات تشمل إبراز فحص «PCR» عند الدخول بصلاحية 96 ساعة، أو إجراء الفحص في المطار دبي عند الدخول، في حين سيتم الحجز الصحي لمدة 14 يوماً لحالات الإصابة، ما يتوجب شراء السياح تأميناً صحياً دولياً قبل القدوم في حال أنهم غير مؤمّنين.