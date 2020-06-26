«الإمارات» تزيل 3050 مقعداً للشحن في قمرات الدرجة السياحية

توفر الإمارات للشحن الجوي لعملائها حول العالم سعة شحن إضافية باستخدام بعض طائرات الركاب «777-300ER» التي أزيلت منها مقاعد مقصورات الدرجة السياحية. وأقدمت الناقلة على هذه الخطوة؛ استجابة لطلب السوق القوي على النقل السريع والموثوق والفعّال للمنتجات الأساسية، مثل: معدات الوقاية الشخصية «PPE» والأدوية والمعدات الطبية والمواد الغذائية والآلات وغيرها من الإمدادات الضرورية.

وسوف تشغل الإمارات للشحن الجوي 10 طائرات «بوينج 777-300ER» أزيل منها مقاعد مقصورات الدرجة السياحية، ما يوفر زيادة في سعة الشحن تصل إلى 17 طناً أو 132 متراً مكعباً على كل رحلة، إضافة إلى سعة 40- 50 طناً في عنابر الشحن على كل طائرة. وسوف تُستخدم هذه الطائرات المعدّلة على الخطوط التي تربط بين أسواق الإنتاج والاستهلاك الرئيسية والتي ترى الناقلة أنها تشهد طلباً عالياً على حركة البضائع المطلوبة بصورة عاجلة.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات: «منذ اندلاع جائحة كوفيد-19، أخذنا على عاتقنا ربط المستهلكين والمنتجين في جميع أنحاء العالم، وتزويد الأسواق بالسلع الأساسية التي تمسّ الحاجة إليها بصورة عاجلة. وقد عملنا في سبيل تحقيق هذه الغاية على إعادة ربط شبكة عالمية تضم أكثر من 85 وجهة، ثم تقديم خيارات السعة التي تناسب ما يحتاج إليه عملاؤنا، بما في ذلك استخدام طائرات الركاب التي تحمل البضائع في عنابر الشحن وعلى المقاعد وفي الخزائن العلوية. وسوف نتمكن الآن، باستخدام طائرات (البوينج) المعدّلة، من نقل شحنات أكثر على كل رحلة، ما يتيح لنا إيصال مزيد من المنتجات إلى وجهاتها بكفاءة وسرعة».

وتتولى الدائرة الهندسية في طيران الإمارات تنفيذ عملية تعديل طائرات «البوينج 777-300ER» في مرافقها الحديثة بدبي؛ حيث يستغرق تحويل كل طائرة 640 ساعة عمل. ويقوم فريق مهندسي طيران الإمارات بإزالة 305 مقاعد من الدرجة السياحية على كل طائرة، وتركيب معدات السلامة، وتنفيذ اختبارات منتظمة لتحميل الشحنات أثناء العملية. وقد انتهى الفريق الهندسي حتى الآن من تعديل 7 طائرات، فيما سيكتمل تعديل الطائرات الثلاث المتبقية بحلول منتصف يوليو/تموز 2020.

وقال أحمد صفا، نائب رئيس أول الإمارات للهندسة: «تحويل طائرات الركاب إلى طائرات شحن صغيرة شاهد بيّن على الظروف التي يشهدها العالم حالياً. نحن فخورون جداً بما حققناه، فقد أظهرت فرقنا المرونة والروح الابتكارية والتكيف بسرعة مع متطلبات بيئة الأعمال المتغيرة، وتمكّنت من مواجهة التحدي المزدوج، المتمثل في تنفيذ إجراءات وبروتوكولات السلامة الجديدة في الوقت المحدد».

ومع اكتمال المشروع، سيكون فريق الإمارات للهندسة قد أزال 3050 مقعداً من مقصورات الدرجة السياحية على الطائرات العشر.، وسوف تخزن هذه المقاعد في بيئة صحية وآمنة حتى يحين الوقت لإعادة الطائرات إلى خدمة الركاب؛ حيث سيعاد تركيبها من جديد واختبارها؛ لضمان سلامة الركاب وراحتهم.

وتشغل الإمارات للشحن الجوي، وهي ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات، رحلات منتظمة وعارضة (تشارتر) إلى أكثر من 85 وجهة عالمية كل أسبوع. وتعمل الإمارات للشحن الجوي خلال جائحة «كوفيدـ 19» كحزام نقل عالمي يمد الأسواق في جميع أنحاء العالم بالمنتجات الأساسية، بما في ذلك معدات الوقاية الشخصية والمواد الصيدلانية والمواد الغذائية وغيرها من المواد سريعة العطب وسلع التجارة الإلكترونية، وكذلك الآلات والمعدات الأخرى.