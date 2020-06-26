شكرا لقرائتكم خبر عن موافقة أوروبية على إعادة رسملة «لوفتهانزا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت جهات تنظيمية معنية بالمساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي أمس الخميس على إعادة رسملة الناقلة الألمانية لوفتهانزا بقيمة 6 مليارات يورو (6.74 مليار دولار) المشروطة بحظر توزيعات الأرباح، وإعادة شراء الأسهم وبعض الاستحواذات لحين سداد الدعم الحكومي.

وقالت المفوضية الأوروبية إن ألمانيا قدمت أيضاً خطة عمل لكي تسترد بحلول 2026 القرض وكذلك أدوات إعادة الرسملة، وتعهدت بالعمل على استراتيجية تخارج في غضون 12 شهراً من منح الإنقاذ المالي، ما لم يتم تخفيض حصة الدولة إلى أقل من 25 بالمئة من رأس المال بحلول ذلك الوقت.

وسيتعين على ألمانيا أيضاً وضع خطة إعادة هيكلة للوفتهانزا إذا لم تبع حصتها بعد ست سنوات من منح مساعدة إعادة الرسملة.

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