شكرا لقرائتكم خبر عن «كوانتاس» تعلّق عمل 100 طائرة وتلغي 6000 وظيفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة الخطوط الجوية الأسترالية كوانتاس أنها ستلغي ستة آلاف وظيفة، وتوقف عمل مئة طائرة من أجل توفير أكثر من 9 مليارات يورو، والتغلب على الأزمة التي خلّفتها أزمة كوفيد-19.

وقال الرئيس التنفيذي آلان جويس: إن الخطة الممتدة على ثلاث سنوات هي فقط بهدف إنقاذ الشركة الأسترالية من «أكبر أزمة واجهها قطاعنا على الإطلاق». وأضاف في بيان «كان من المفترض أن يكون هذا العام عام احتفالات بمناسبة الذكرى المئوية لكوانتاس من الواضح أن الأمور لا تسير كما هو مخطط لها».

فقد أجبر تراجع الطلب شركة كوانتاس على تعليق كل رحلاتها الدولية حتى أكتوبر، باستثناء الرحلات إلى نيوزيلندا.

وعادت حركة الطيران الداخلي إلى نشاطها؛ لأن أغلب الولايات الأسترالية تمكنت من احتواء الوباء.

لكن من المتوقع أن تبقى الحدود الدولية مغلقة أمام أغلب الركاب الأجانب حتى العام المقبل.

وتابع جويس: «علينا أن نجهز أنفسنا للتكيف مع أرباح أقل بكثير. وهذا يعني أن تصبح شركة أصغر في الأمد القصير». وكان يعلق على إلغاء واحدة من كل خمس وظائف في الشركة التي يعمل فيها حالياً 29 ألف شخص.