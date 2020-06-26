«الطيران المدني» بالشارقة تقدم التسهيلات للمهمات الإنسانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، تحرص دائرة الطيران المدني بالشارقة، على توفير الدعم والتسهيلات اللازمة للمنظمات الدولية والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأغذية العالمي، للمساهمة في تأدية مهامها الإنسانية، لاسيما خلال فترة تفشي جائحة كورونا «كوفيد-19» في العالم، وتسببه بالحظر وإغلاق الحدود والمطارات في العديد من الدول.

وفي هذا الإطار، لعبت دائرة الطيران المدني بالشارقة دوراً رئيسياً لتسهيل حركة موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، بين مطار الشارقة الدولي ومطار دبي الدولي من خلال التنسيق والحصول على الموافقات من مختلف الجهات المعنية حتى يواصلوا رحلاتهم الدولية من دون أية معوقات. كما قدمت دائرة الطيران المدني ومطار الشارقة الدولي، وبالتعاون من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، كل الدعم لمناولة ونقل وتحميل الشحنات الدوائية والإنسانية.

11 رحلة ركاب

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وقد سير برنامج الأغذية العالمي حتى الآن، خمس رحلات شحن جوي من مطار الشارقة إلى جيبوتي، كما قامت العربية للطيران بتسيير 11 رحلة ركاب لنقل الطواقم التابعة للبرنامج والمنظمات الدولية إلى كل من القاهرة، وبيروت، وأربيل، وبغداد، وأديس أبابا. كما تمت الموافقة على رحلات أخرى لتسييرها في الأيام المقبلة.

وقال الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة: «توفر دائرة الطيران المدني كل التسهيلات للمنظمات الدولية، بما فيها برنامج الأغذية العالمي، كما تقوم بدعم جهودها للقيام بدورها المهم، لاسيما خلال فترة الأزمات والطوارئ. وقد شهد العالم انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، ما يستدعي منا جميعاً التكاتف وتقديم كل ما هو ممكن من أجل ضمان انسيابية المساعدات الإنسانية، وكذلك حرية حركة موظفي تلك الجهات، الذين أصبح بإمكانهم متابعة رحلاتهم بكل سهولة إلى وجهاتهم عبر المرور بمطار الشارقة الدولي، ومطار دبي الدولي».

وأعرب الشيخ خالد عن شكره لكل الجهات التي ساهمت في تسهيل مهمة المسافرين العاملين في المنظمات الإنسانية، لا سميا الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الداخلية- شرطة الشارقة، وهيئة مطار الشارقة الدولي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، ومركز الاستعلام المبكر عن معلومات المسافرين، إضافة إلى العربية للطيران، وفندق سنترو، وكل الذين كان لهم دور في تسيير تلك الرحلات.

همزة الوصل

من جهته، قال الكابتن سمير ساجت، المسؤول الإقليمي لسلامة الطيران الإنساني من برنامج الأغذية العالمي: «تمثل خدمة رحلات الطيران المنسقة في الشرق الأوسط، وكومنولث الدول المستقلة لخدمة المسافرين العاملين في المنظمات الإنسانية، الوسيلة الوحيدة وهمزة الوصل إلى الدول الأكثر حاجة للمساعدات والدعم الإنساني. وحملت الخدمة معها تنسيقاً وموافقات معقدة للغاية بسبب قيود السفر المفروضة بعد تفشي وباء كورونا المستجد، والاحتياجات غير المعتادة، كدخول بلد من دون الحصول المسبق على تأشيرة الدخول، أو التأشيرة عند الوصول».

وتتضمن العمليات مغادرة أو وصول بعض الركاب على متن رحلات طيران الإمارات من، وإلى مطار دبي الدولي، بحيث يصل المسافر، أو يغادر من مطار الشارقة الدولي، وبالتالي يجب أن يتم القيام بترتيب مسبق للركاب الذين يصلون، أو يذهبون إلى مطار دبي الدولي مع الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (NCEMA)، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الداخلية، وشرطة الشارقة، وشرطة دبي، ودائرة الطيران المدني بالشارقة، وهيئة مطار الشارقة الدولي، وفندق سنترو، والعديد من القائمين على تنسيق هذه الرحلات.