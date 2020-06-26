شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا توقفت التعاقدات على استيراد الأرز الصينى والهندى؟.. شعبة الأرز تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن تصدير الأرز متوقف منذ عام 2018 الماضى، وأن المخزون المحلى والمحصول الجديد يكفى حاجة السوق المصرى حتى أكتوبر من عام 2021 المقبل ، لافتا إلى وجود فائض كبير من الأرز ولا يوجد أى أزمات فى توفير احتياجات المواطنين ، الأمر الذى أدى إلى تراجع أى تعاقد على الاستيراد من الصين والهند حيث يباع الأرز فى السوق العالمية بنفس أسعار الأرز المصرى، بالإضافة إلى جودة الأرز المصرى عن المستورد والفائض الكبير فى المخزون .

وأضاف شحاتة فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن قرارات وقف الاستيراد متضمنة الجانب الحكومى فقط ولكن استيراد السوق الحر للأرز مفتوح لمن يرغب، إلا أن الكميات الكبيرة فى الأسواق أدت إلى وقف أى تعاقدات على الاستيراد خاصة وأن الأرز المصرى ذات جودة وأسعار أفضل من الأرز العالمى من الصين والهند وهى الدول التى نتعاقد على الاستيراد منها .

Advertisements

وأشار رئيس شعبة الأرز، إلى أن أسعار الأرز انخفضت بعد شهر رمضان بنحو 15% ليتراوح سعر الطن ما بين 3900 إلى 4 آلاف جنيه، بعد أن كان فى شهر رمضان يباع بقيمة 4750 جنيه للطن، كما انخفض سعر الكيلو للمستهلك ليتراوح حاليا ما بين 6.5 إلى 7.5 جنيها للكيلو سواء أرز عريض أو رفيع الحبة، ولفت إلى أن هناك حالة ركود شديدة فى الإقبال على شراء الأرز بعد تخزين المستهلكين لكميات كبيرة عند بداية أزمة كورونا والتخوف من رفع الأسعار وتوريد الأرز حاليا يتم السلع التموينية لتوزيعه على البطاقات التموينية أما الأرز فى الأسواق هناك ركود شديد فى حجم مبيعاته.

وأضاف شحاته، أن بداية محصول الأرز الجديد سيبدأ فى النصف الثانى من شهر يوليو المقبل بزراعة مليون و 200 ألف فدان، والذى ينتج عنها ما يقرب من 4 مليون طن شعير، يخرج منه 2 مليون و500 طن أرز أبيض، بالإضافة إلى وجود كميات كبيرة من المخزون الأرز فى مصر تكفى جميعها احتياجات البلاد حتى أكتوبر 2021 المقبل، ولا يوجد أى أزمات فى نقص الأرز ولكن هناك كميات كبيرة تكفى وتفيض عن احتياجات المواطنين،.

وأشار رئيس شعبة الأرز، إلى أن الأرز متوفر على مدار العام ولا داعى لتخزينه فى اى وقت من الأوقات، موضحا أن حجم الاستهلاك السنوى من الأرز فى شهر رمضان يعادل استهلاك 3 أشهر على مدار العام بما يعادل 500 ألف طن، كما أن الاستهلاك السنوى من الأرز يصل إلى 2.5 مليون طن، ولدينا كافة الكميات التى تطلبها الأسواق بالإضافة إلى وجود فائض للعام المقبل يتراوح من 2.5 إلى 3 مليون طن ويتم وضعه كمخزون للعام المقبل مع المحصول الجديد من الأرز.