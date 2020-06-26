شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جيه بي مورجان تشيس" يرتفع 3.5% بدعم من انتعاش القطاع المصرفي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جيه بي مورجان تشيس" خلال تعاملات يوم الخميس مدعوما بانتعاش القطاع المصرفي في الولايات المتحدة بعد إجراء تنظيمي إيجابي للبنوك.



وأعلنت السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة بأنها تنوي تخفيف القيود التي فرضت على القطاع المصرفي بموجب قاعدة "فولكر" بعد الأزمة المالية العالمية.



وبناء على هذه الخطوة، سيطلق العنان للبنوك الأمريكية من أجل التوسع في استثماراتها ورؤوس أموالها في مختلف القطاعات المالية.

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ووفي سياق آخر، أظهرت نتائج اختبارات تحمل الضغط التي نفذها الاحتياطي الاتحادي على القطاع المصرفي بأن بعض البنوك ربما تتعرض لمشكلات مالية في ظل أزمة فيروس "كورونا".



وأضاف البنك المركزي بأنه قرر تعليق منح ودفع البنوك للتوزيعات النقدية للمساهمين خلال الربع السنوي الثالث، وربما يتم تمديد القرار لأرباع سنوية إضافية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "جيه بي مورجان تشيس" بنسبة 3.5% وأغلق جلسة الخميس عند 97.9 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 98.2 دولار في حين سجل أقل سعر عند 94.2 دولار.