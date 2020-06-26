شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مبيعات "نايكي" بحوالي 40% في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مبيعات "نايكي" في الربع السنوي الأول والمنتهي في الحادي والثلاثين من مارس/آذار مما دفع السهم للتراجع خلال تعاملات ما بعد إغلاق جلسة الخميس.



وكشفت الشركة الأمريكية للأدوات والأحذية الرياضية بنسبة 38% في الربع الأول على الرغم من انتعاش مبيعات "نايكي" عبر الإنترنت بنسبة 75% خلال نفس الفترة.



وخسرت "نايكي" 790 مليون دولار أو ما يعادل 51 سنتاَ للسهم خلال الربع الأول مقارنة بأرباح قدرها 989 مليون دولار أو ما يعادل 62 سنتا للسهم في نفس الفترة من عام 2019.

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أما المبيعات الفصلية لـ"نايكي"، فقد انخفضت إلى 6.3 مليار دولار من 10.1 مليار دولار في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بتوقعات أشارت إلى مبيعات بحوالي 7.3 مليار دولار.



وحتى الخميس، تعمل أكثر من 90% من المتاجر التابعة لـ"نايكي" حول العالم بكامل طاقتها، ومن بينها 85% من المتاجر الخاصة بها في أمريكا الشمالية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "نايكي" بنسبة 1.3% وأغلق عند 101.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند في الجلسة عند 101.6 دولار وأقل سعر عند 98.8 دولار.