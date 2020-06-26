شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المستوردين: محافظ البنك المركزى وعد بتثبيت سعر الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محسن تاجورى نائب رئيس الشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن طارق عامر محافظ البنك المركزى وعد المستوردين بثبات سعر الصرف وعدم ارتفاعه مرة أخرى، لعدم ارتفاع أسعار السلع فى الأسواق، لافتا إلى أن أسعار السلع مستقرة فى السوق المحلى حتى الآن، وأوضح أن عدم استقرار سعر الصرف يؤدى إلى تذبذب أسعار السلع إلا أن وعود البنك المركزى ستساهم فى ثبات الأسعار.

وأكد تاجورى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، على ضرورة منع استيراد السلع التى لها بديل محلى لتشجيع الصناعة المحلية وعدم إرهاق الاحتياطى الدولارى دون فائدة، كما أن السلع غير الضرورية الاستفزازية ليس لها وجود خلال المرحلة الحالية ولابد أن يتم توفير الدولار السلع الرئيسية والابتعاد عن السلع الترفيهية لحين الانتهاء من الأزمات التى يمر بها العالم ومصر من الأعباء المالية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وكانت بيانات حكومية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أشارت إلى أن هناك مجموعة من السلع التى ساهمت فى هذا التراجع، وعلى رأسها قيمة الواردات من المواد الأولية من حديد أو صلب والتى بلغت نحو 284 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 311 مليون دولار فى مارس 2019، بنسبة تراجع بلغت 8.9%.

وجاءت واردات القمح فى المركز الثاني، والتى بلغت 260 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 366 مليون دولار فى مارس 2019، بتراجع بلغت نسبته 28.8%، كما بلغت قيمة الواردات من البترول نحو 222 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 741 مليون دولار فى مارس 2019، بتراجع بلغت نسبته 70%.

وسجلت الواردات المصرية من أدوية ومحضرات صيدلة 206 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 211 مليون دولار فى مارس 2019، بنسبة تراجع بلغت 2.2%، وتراجعت الواردات المصرية من لدائن بأشكالها الأولية نحو 177 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 254 مليون دولار فى مارس 2019، بنسبة تراجع بلغت 30.5%، كما تراجعت الواردات المصرية من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية 146 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 266 مليون دولار فى مارس 2019، بنسبة تراجع بلغت 45%.