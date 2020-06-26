شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية مستثمرى سوهاج: تخفيف إجراءات الحظر يمهد لتعويض فاقد الإنتاج خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أن الأسبوع المقبل من المتوقع أن يشهد عودة تدريجية للعمالة بمصانع المنطقة الصناعية، وذلك بعد تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاص بتخفيف القيود المفروضة على تحركات المواطنين.

وقال محمود الشندويلي، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن قرارات إلغاء الحظر من شأنها إعادة حركة البضائع والمواد الخام من وإلى المصانع وبالتالى عودة حركة الإنتاج بالمصانع إلى دورتها الطبيعية قبل الحظر، مشيرا إلى أن هذه القرارات تمهد لتعويض فاقد الإنتاج الذى ترتب على الإجراءات التى فرضت لإحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعتبر الشندويلي، أن المصانع تحتاج إلى انتظام فى حركة الإنتاج شهرين على الأقل من أجل الوصول إلى معدلات الإنتاج الطبيعية وزيادة الإنتاج بالأسواق وعودة حركة الاقتصاد كما كانت، لافتا إلى أن المصانع مازالت ملزمة بالحفاظ على كافة إجراءات السلامة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وتجنب حدوث انتكاسة تؤدى إلى إغلاق المصانع.

وشكلت جمعية مستثمرى سوهاج فى وقت سابق، لجنة إدارة الأزمة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع إجراءات الحكومة لاحتواء الفيروس، حيث قدمت المصانع تسهيلات للعمالة بالبقاء فى المنازل لمن يرغب وبقاء المصانع العاملة فى القطاع الدوائى والغذائى على مستويات الانتاج الطبيعية لخدمة محافظات الصعيد القريبة وتوفير احتياجاتها الطبية، وتعتبر منطقة الكوثر الصناعية من أشهر المناطق فى محافظة سوهاج.