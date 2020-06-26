شكرا لقرائتكم خبر عن نشأت مرسى: توصيل شبكات صرف لـ16 قرية بالمنوفية والدقهلية بـ575 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس نشأت مرسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للمقاولات العامة، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن توصيل مرافق "حاليا" تتمثل فى شبكات صرف صحى لـ16 قرية بمحافظتى المنوفية والدقهلية؛ بتكلفة تصل لنحو 575 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منها العام المقبل.

وأشار نشأت مرسى لـ"الخليج 365" إلى أن الشركة تواصل تنفيذ مشروعات المرافق بمعدل أعلى من الجدول الزمنى لتلك المشروعات ، بحيث يتم تسليمها قبل موعد التسليم المقرر ،وذلك وفقا لتوجيهات المهندس هشام أبو العطا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وأضاف نشأت مرسى ل" الخليج 365" أن الشركة تواصل مشروع توصيل شبكات الصرف الصحى ل 10 قرى بمحافظة المنوفية بتكلفة 270 مليون جنيه ، وهى قرى بهواش ، وأبو العينين ، منشأة مسجد الخضر ، وقورص وكفر قورصى وأبو رقبة وبوهة شطانوف ومنيل جويدة والنعناعية والحلواصى .

وأكد أنه جارى توصيل المرافق ل 6 قرى بمحافظة الدقهلية ، وهى كفر الصالحات والحصوة والملاح ومليكا وبيزا والمعالوة، بتكلفة 305 ملايين جنيه ضمن المشروعات التى تنفذها الشركة بمختلف المحافظات.