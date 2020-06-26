شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تزيد مكاسبها وتغلق على ارتفاع مدعومة بقطاعي المصارف والطاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الخميس متخلصة من خسائرها السابقة، حيث تلقت دعما من قطاعي المصارف والطاقة رغم صدور بيانات ضعيفة.



وكانت بيانات قد أظهرت انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 1.480 مليون طلب في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضه إلى 1.3 مليون.



وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 5% في الربع السنوي الأول من هذا العام بعد نمو بنسبة 2.1% في الربع الأخير من عام 2019.



وانتعش القطاع المصرفي بدعم من جهات تنظيمية أمريكية تخفيف القيود المفروضة بموجب قاعدة "فولكر" على البنوك وإطلاق العنان لها للاستثمار بشكل مكثف.

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وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 1.9% وأغلق عند 38.72 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 38.8 دولار وأقل سعر عند 37.08 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 1.8% مغلقا عند 41.05 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 41.2 دولار وأقل سعر عند 39.4 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 1.1% (ما يعادل نحو 300 نقطة) إلى 25745 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 25769 نقطة وأقل مستوى عند 25209 نقاط.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.1% (ما يعادل 108 نقاط) إلى 10017 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 10023 نقطة وأقل مستوى عند 9810 نقاط.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.1% (ما يعادل 33 نقطة) إلى 3083 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3086 نقطة وأقل مستوى عند 3024 نقطة.