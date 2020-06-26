شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تغلق على ارتفاع بدعم من انتعاش الصادرات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الخميس بعد تقرير وزارة الزراعة الأمريكية بانتعاش الصادرات في الأيام القليلة الماضية.



يأتي ذلك رغم ارتفاع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وسوف تعلن وزارة الزراعة الأمريكية في الثلاثين من يونيو/حزيران الجاري عن تقرير المعروض من القمح والصويا والذرة وغيرها من المحاصيل بالإضافة إلى حجم المساحات المزروعة وحالة المحاصيل.

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ولا يزال القلق يسود الأسواق بشأن أزمة فيروس كورونا وإمكانية التعرض لموجة ثانية من الفيروس التاجي مما ينذر بضعف الطلب مع قيود الإغلاق.



وذكرت وزارة الزراعة بأن صادرات أمريكا من القمح بلغت في الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من يونيو/حزيران 518.7 ألف طن، وهو ما وافق التوقعات بشكل كبير، كما حجزت البرازيل نحو 35 ألف طن من القمح الأمريكي تمهيدا لاستيراده في حين اشترت الصين 9700 طن.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار القمح عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.8% وأغلقت عند 4.86 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر عند 4.89 دولار وأقل سعر عند 4.78 دولار.