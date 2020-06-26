شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بأكثر من 1% رغم ضغوط العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس على الرغم من ارتفاع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن تلقى دعما من صدور بيانات حكومية ضعيفة.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 1.480 مليون طلب في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضه إلى 1.3 مليون.

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وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 5% في الربع السنوي الأول من هذا العام بعد نمو بنسبة 2.1% في الربع الأخير من عام 2019.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.3% أو ما يعادل 22 سنتا وأغلق المعدن عند 17.895 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 17.94 دولار وأقل سعر عند 17.50 دولار.