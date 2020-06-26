شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع قليلاً مع ترقب المستثمرين لاستئناف مفاوضات "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الخميس مع عودة المستثمرين للتركيز على مفاوضات "بريكست" المعنية بإعادة صياغة العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في المستقبل.



وذكر محللون أنه لا يوجد تطورا بعينه قد دفع العملة البريطانية نحو النطاق الإيجابي اليوم، لكن الأسهم الأوروبية باعتبارها أحد أصول المخاطرة شهدت ارتفاعا.

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يأتي ذلك بعد هدوء القلق بشأن نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" استعداد إدارته لفرض رسوم جمركية على واردات من سلع أوروبية بقيمة تزيد عن ثلاثة مليارات دولار.



وأشار مراقبون إلى أن الجنيه الإسترليني عرضة للضغوط التي تعاني منها مختلف أصول المخاطرة سواء بسبب أزمة فيروس "كورونا" أو التوترات التجارية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:12 بتوقيت جرينتش بنحو 0.1% إلى 1.2426، وسجل أعلى سعر عند 1.2465 في حين سجل أقل سعر عند 1.2391.