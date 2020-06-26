شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض متأثراً بصعود الدولار وأسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس للجلسة الثانية على التوالي وسط ارتفاع واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى إقبال المستثمرين على أصول المخاطرة كأسواق الأسهم.



وكانت بيانات حكومية صادرة في الولايات المتحدة انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا بستين ألف طلب إلى 1.480 مليون طلب في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضه إلى 1.3 مليون، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في الربع السنوي الأول من هذا العام بعد نمو بنسبة 2.1% في الربع الأخير من عام 2019.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.3% إلى 1770.6 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1779.6 دولار وأقل سعر عند 1764.1 دولار.