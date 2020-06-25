شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تختم جلسة متقلبة على ارتفاع بدعم من البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع بعد جلسة متقلبة اليوم الخميس، حيث صعدت البنوك بقوة قبيل نتائج اختبارات التحمل السنوية مما أبطل أثر مخاوف المستثمرين من زيادات تبعث على القلق في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وتصدر مؤشر قطاع البنوك على ستاندرد اند بورز 500 المكاسب بعد أن خففت جهات الرقابة المصرفية الأمريكية القواعد بينما ينتظر المستثمرون نتائج اختبارات التحمل السنوية للقطاع والتي تسهم في تحديد سياسات توزيعات الأرباح النقدية.

كان مؤشر البنوك منخفضا بشدة في الآونة الأخيرة، إذ هبط 19 بالمئة عن ذروة الخامس من يونيو حزيران حتى أدنى نقطة له في معاملات أمس الأربعاء. لكنه ارتفع بما يصل إلى 3.75 بالمئة اليوم.

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غير أن القلق سيطر على المستثمرين على مدار اليوم وسط زيادة في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في ولايات أمريكية، ولاسيما في غرب البلاد وجنوبها.

وقال جريج أبوت حاكم تكساس إنه قرر وقف إعادة الفتح التدريجية لاقتصاد الولاية بسبب قفزة في إصابات كوفيد-19 وعدد نزلاء المستشفيات.

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 298.77 نقطة بما يعادل 1.17 بالمئة ليصل إلى 25744.71 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 33.34 نقطة أو 1.09 بالمئة مسجلا 3083.67 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 107.84 نقطة أو 1.09 بالمئة إلى 10017 نقطة.