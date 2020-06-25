شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: 57 شركة فى قائمة الأسهم المسموح تداولها بثلاث علامات عشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت البورصة المصرية، عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل بناء على أسعار إغلاق أمس الخميس، وضمت 57 شركة، وذلك بعد استبعاد شركات بلتون المالية القابضة، جي بي اوتو، الحديد والصلب المصرية، بعد ارتفاع أسعار أسهمهم إلى 2.094 جنيه، 2.061 جنيه، 2.045 جنيه، على التوالي.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافقت على تعديل وحدة المزايدة لتكون واحد على الألف من الجنيه المصرى، أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية، وذلك بالنسبة للأوراق المالية التى تقل قيمتها السوقية عن مستوى "2 جنيه مصرى أو من أى عملة أخرى"، على أن توضع فى قائمة خاصة وتتم مراجعة القائمة أسبوعيًا بحد أقصى فى ضوء التغيرات السعرية اليومية، بما فى ذلك ما ينتج عن قرارات الجهة المصدرة ويؤثر على سعر السوق لإدراج واستبعاد الأوراق المالية.

وقال محمد فريد رئيس البورصة، فى تصريحات سابقة، إن تطوير نظام المزايدة يعزز من تداولات وسيولة السوق ويجنب تلك الأسهم التى تقل قيمتها السوقية عن مستوى "2 جنيه أو من أى عملة أخرى" الإيقاف بسبب الحدود السعرية.

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بعد ارتفاعها خلال الجلستين الماضيتين، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 586.870 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 10890 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 1688 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 12587 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 4146 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 1384 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 2165 نقطة، وقفز مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 772 نقطة.